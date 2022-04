A Hyundai Motor Company anunciou que irá integrar o mercado da comunidade online NFT em colaboração com a marca NFT Meta Kongz. Assim, a empresa torna-se a primeira fabricante automóvel a entrar no mercado da comunidade NFT.

Os lucros relativos à venda dos Hyundai NFTs irão ser utilizados para a gestão do projeto e membros da comunidade.

Hyundai Motor entrar na comunidade NFT com a Meta Kongz

A Hyundai Motor é a primeira fabricante automóvel a entrar no mercado NFT com a sua própria comunidade NFT, incluindo um website oficial Hyundai NFT e presença no Discord e no Twitter.

A comunidade Hyundai NFT irá proporcionar aos seus utilizadores a experiência da fabricante automóvel no metaverso partilhando NFTs que representam as suas soluções de mobilidade. Os canais oficiais no Discord e no Twitter abriram no dia 15 de abril e o website oficial irá ser lançado em maio.

Ao proporcionar canais dedicados para a comunidade, a empresa irá gerir continuamente o valor ativo dos seus NFTs. As plataformas online irão disponibilizar um canal de comunicação aberto 24h por dia, 7 dias por semana, entre a empresa e os membros da comunidade com atualizações em tempo real do valor ativo dos seus NFTs.

A empresa divulgou um filme que introduz o conceito "Metamobility universe" do universo Hyundai NFT, que reflete o conceito "Metamobility" revelado na CES 2022.

No vídeo o gorila Meta Kongz conduz um Hyundai Pony clássico e uma reinterpretação moderna Heritage Series Pony do planeta Terra para a lua, ilustrando como as soluções de mobilidade conseguem transcender o tempo e espaço. O vídeo é concluído com um teaser do NFT que será revelado em maio.

Metamobility

A Hyundai Motor irá também lançar 30 edições limitadas "Hyundai x Meta Kongz" NFTs a 20 de abril, para comemorar a divulgação do vídeo. Os projetos Hyundai NFT continuarão a ser desenvolvidos ao longo deste ano com o objetivo de expandir o universo Hyundai NFT.

O universo Hyundai NFT estende a experiência Hyundai, especialmente com a geração MZ, de uma forma completamente inovadora, reforçando o nosso compromisso de inovação no mundo real e no metaverso. Estamos entusiasmados em introduzir o "Metamobility" através dos nossos NFTs e começar esta viagem com o Meta Kongz.

Afirma Thomas Schemera, Diretor Marketing Global e Diretor da Divisão de Experiência do Consumidor.

A empresa revelou a sua visão do conceito "Metamobility" na CES 2022 com o objetivo de liderar uma conexão inteligente entre dispositivo e metaverso, que irá expandir o papel da mobilidade para a realidade virtual, permitindo às pessoas ultrapassar limitações físicas de movimento no tempo e no espaço.