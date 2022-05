NFTs estão a chegar ao Instagram esta semana

Os NFTs, "Non-fungible Tokens" (ou "Tokens não-fungível", em português) são uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Define originalidade e exclusividade a bens digitais e, como tal, é um formato que dá ao seu detentor a propriedade digital sobre a imagem. Depois do anúncio de Zuckerberg, eis que já há prazo para a sua chegada ao Instagram.

Além desta rede social, a Meta também os terá disponíveis no Facebook.

Tal como prometido, os NFTs vão chegar ao Instagram e o CEO da Meta afirmou que começarão a ser testados esta semana. Assim, os utilizadores da rede poderão mostrar os tais Tokens não-fungíveis nos seus perfis.

Estamos a começar a criar NFTs, não apenas no nosso metaverso e no trabalho do Reality Labs, mas também para toda a nossa família de aplicações. Estamos a começar a testar os colecionáveis ​​digitais no Instagram para que criadores e colecionadores possam mostrar os seus NFTs.

Referiu Mark Zuckerberg no seu Facebook numa publicação recente.

Os NFTs serão também integrados no Facebook e poderá estar a ser criado um mecanismo para que façam parte das aplicações de mensagens, Messenger e WhatsApp.

Com recurso à realidade aumentada, a Meta estará também a criar uma forma de integrar NFTs em 3D nas stories do Instagram. Segundo Zuckerberg este recurso seria criado a partir do Spark AR, permitindo aos utilizadores colocar as "artes digitais" no mundo real.

A CoinDesk divulgou a informação de que a Meta permitiria integrações com NFTs das blockchains Ethereum, Polygon, Solana e Flow.