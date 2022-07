NFT: Vendas caíram de 12,6 mil milhões para mil milhões de dólares em meio ano

A tecnologia NFT surgiu como algo desconhecido dos utilizadores mas, aos poucos, e com a ajuda das várias informações que foram surgindo, as pessoas ficaram a conhecer cada vez mais e melhor do que se trata este conceito.

Mas parece que a popularidade dos NFTs está a descarrilar pois, segundo os novos dados agora revelados, as vendas dos Tokens Não-Fungíveis caíram de 12,6 mil milhões para apenas mil milhões de dólares em apenas meio ano. E este é o valor mais baixo apresentado ao longo dos últimos 12 meses.

Vendas de NFTs caíram para um mínimo em 12 meses

De acordo com as informações avançadas pela empresa de pesquisa de criptomoedas Chainalysis, e indicadas pelo The Guardian, a venda de NFTs atingiu pouco mais de mil milhões de dólares (~975 milhões de euros) no passado mês de junho. No entanto este é o valor mais baixo dos últimos 12 meses, sendo assim o pior mês de vendas da tecnologia do último ano, sobretudo depois que registou um pico de 12,6 mil milhões de dólares (~12,3 mil milhões de euros) em janeiro deste ano.

Segundo Ethan McMahon, economista da Chainalysis, a desaceleração nas vendas de NFTs está relacionada com uma queda global no mercado de criptomoedas. "Tempos como este levam inevitavelmente à consolidação nos mercados afetados e, nos NFTs, provavelmente veremos um recuo em termos de coleções e tipos de NFTs que alcançam destaque”, adiantou.

Possivelmente a queda também teve uma mãozinha das várias opiniões negativas sobre o conceito, vinda de personalidades que se destacam no mundo tecnológico. Por exemplo, relembramos que Bill Gates, fundador da Microsoft, disse que os NFTs são "100% baseados na teoria do mais tolo".

No entanto, muitas marcas já abraçaram esta tecnologia, e esta semana foi anunciada a Polium One, a primeira consola de videojogos do mundo com foco nos NFTs e blockchain.

NFT é uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Este título define originalidade e exclusividade a bens digitais. Sigla para "Non-fungible Token" ("Token não-fungível", em tradução livre), os NFTs têm chamado a atenção depois de serem pagas somas milionárias para adquirir este tipo de ativo na Internet.

