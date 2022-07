Processadores Intel Core Meteor Lake devem consumir menos 40% de energia

No que respeita aos processadores, a Intel ainda continua, e deverá continuar nos próximos anos, a ser a líder imbatível neste segmento, embora esteja sob o olhar atento da rival AMD.

A fabricante norte-americana lançou a sua mais recente geração de CPUs Alder Lake e deverá trazer uma nova ao longo deste ano. No entanto, muito já se tem falado da geração seguinte, os Meteor Lake. E de acordo com as mais recentes informações, esta próxima gama de processadores Intel deverá consumir menos 40% de energia.

Intel Meteor Lake consumirá menos 40% de energia

Surgiram recentemente mais detalhes sobre a próxima linha da 14ª geração de processadores da Intel, designada de Meteor Lake. E, comparativamente à atual linha Alder Lake (12ª geração) e Raptor Lake (13ª geração), a geração seguinte trará um novo processo de fabrico denominado de Intel 4, que se assemelha à inovadora litografia de 3 nm da taiwanesa TSMC.

Se compararmos com o atual processo Intel 7, a frequência do silício dos chips Meteor Lake poderá ser aumentada em até 21,5% e o consumo energético poderá também ser reduzido em até 40% com a mesma potência. Por sua vez, com estas especificações, já se fala que a barreira dos 6,00 GHz poderá ser ultrapassada e ainda que os chips da 14ª geração da Intel podem mesmo superar os poderosos Apple M2 ao nível da eficiência energética.

Para além disso, é referido também que os processadores Intel Core Meteor Lake vão chegar no ano de 2023, sendo que a produção em massa pode acontecer no segundo semestre deste ano. Esta agenda já se previa, uma vez que a próxima geração Raptor Lake de 13ª geração deverá chegar ainda este ano.

Quanto às especificações, espera-se que os CPUs Meteor Lake contem com 24 núcleos, sendo que 8 serão de alto desempenho e os restantes 16 de eficiência energética. As arquiteturas Redwood Cove e Crestmont ajudarão na tarefa do aumento de desempenho e de eficiência.