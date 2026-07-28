Automóveis já estão a ficar mais caros e a culpa é também da RAM

Embora os fabricantes de PCs, os entusiastas e os jogadores estejam entre os mais afetados pela escassez de RAM, os especialistas têm também alertado que esta irá atingir o setor automóvel. Estes receios concretizaram-se, com a informação de que duas fabricantes automóveis estão a aumentar os seus preços por falta de RAM.

Automóveis já estão a ficar mais caros

A General Motors afirmou que espera um aumento de 0,3% nos preços dos veículos novos este ano, alterando a sua projeção anterior de que os custos dos veículos se manteriam os ou até se tornariam ligeiramente mais acessíveis. Do outro lado do mundo, a gigante automóvel chinesa BYD também aumentou em 20% os preços das funcionalidades de assistência à condução, vendidas separadamente dos seus modelos.

A sul-coreana Hyundai pediu ainda aos fabricantes de chips nacionais que reforcem a cadeia de abastecimento. O diretor financeiro da GM, Paul Jacobson, afirmou na conferência de resultados da fabricante automóvel que a GM espera um aumento de custos entre 1,5 mil milhões e dois mil milhões de dólares. É impulsionado pelo aumento dos preços dos componentes automóveis, especialmente da memória DRAM.

A maioria das pessoas não associa os automóveis aos chips de memória. Mas, o número crescente de características e tecnologias que os compradores esperam dos novos modelos leva a que os engenheiros e designers precisem de adicionar mais memória. A Micron afirmou que o carro médio utilizava 90 GB de DRAM e NAND, e prevê que esta necessidade combinada aumente para 278 GB, com os modelos de gama alta a exigirem até 2 TB.

A culpa é também da memória RAM

Um fabricante automóvel britânico detalhou os requisitos de memória dos veículos lançados este ano. Os sistemas de infoentretenimento requerem entre 4 GB e 16 GB, os sistemas ADAS e de segurança necessitam de 8 GB a 32 GB. Os sistemas centralizados têm um requisito mínimo de 16 GB e podem chegar aos 64 GB ou mais. À medida que os assistentes de IA se tornam disponíveis, os sistemas exigirão pelo menos 256 GB de memória.

De facto, a Micron prevê que os automóveis com autonomia de nível 4 necessitarão de, pelo menos, 300 GB de RAM , uma vez que são essencialmente supercomputadores sobre rodas. Note-se que a memória automóvel não é apenas um chip de ponta qualquer que possa obter em linhas de produção. Em vez disso, são componentes especializados que demoram meses ou anos a serem validados para utilização em veículos.

Tudo isto significa que a atual escassez de memória RAM terá um impacto na indústria automóvel e fará subir ainda mais os preços. Isto é uma má notícia para o comprador médio de automóveis, que já enfrenta preços recorde para veículos novos. Se a escassez de chips continuar, pode-se enfrentar atrasos nas entregas e uma falta de disponibilidade pior que a de 2021, durante o fecho dos portos devido à pandemia.