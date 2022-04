Lembram-se do Habbo Hotel? Vai voltar em 2022, mas com NFTs

Habbo Hotel é um nome que provavelmente muitos dos leitores reconhecem e se recordam. A plataforma virtual foi lançada no ano de 2000 e rapidamente se tornou popular entre os internautas.

Mais recentemente foi revelado que o conceito vai regressar em 2022, pelo nome de Habbo X. E uma das novidades é que a nova plataforma vai contar com a tecnologia NFT.

Habbo vai voltar, mas com NFTs

De acordo com as notícias recentes, a empresa finlandesa Sulake, criadora do popular jogo Habbo Hotel, está atualmente a desenvolver um novo servidor totalmente integrado à Web 3.0 de forma a relançar a plataforma que foi um sucesso há alguns anos.

O objetivo é então lançar um novo projeto, agora designado de Habbo X, e que será uma nova comunidade virtual, mas em blockchain. Como tal, a nova plataforma vai contar com os já populares NFTs (Non-fungible Token ou Token não fungível), num sistema de 'play-to-earn' (ou jogar para ganhar) e numa economia baseada em tokens e moedas digitais.

Num comunicado, a Sulake adiantou que tem planos para lançar este novo Habbo com NFTs ainda durante o ano de 2022. A nova versão vai então contar com um sistema de recompensas em moedas digitais dentro do jogo, onde os jogadores podem ter os seus próprios quartos no hotel, o qual está integrado no blockchain da Ethereum, e podem ainda criar os seus próprios jogos monetizados.

Em suma, praticamente tudo dentro da plataforma Habbo X será NFT e tudo será digital, embora os utilizadores possam participar na comunidade sem a obrigação de comprar alguma coisa. Mas caso o jogador queira adquirir algum item, estes podem ser comprados e revendidos através de um marketplace da própria Sulake, ou noutras plataformas do género, como o Open Sea.

Habbo X quer então tornar-se num espaço familiar, mas através de um conceito diferente e moderno. Para já ainda não existem muitos mais dados concretos acerca de valores, mas segundo dados já apurados, um avatar Habbo custa cerca de 0,14 ETH (~384 euros) no Open Sea.

De acordo com Valtteri Karu, CEO da Sulake:

O Habbo esteve sempre na vanguarda da criação de comunidades virtuais para gamers e criadores sociais, e queremos liderar isso com a adoção das novas tecnologias blockchain. O nosso objetivo é manter o Habbo como um pioneiro social das infinitas possibilidades disponíveis no metaverso da Web 3.0.

Atualmente o Habbo Hotel conta com mais de 850.000 utilizadores mensais e está presente em 115 países.