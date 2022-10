Última hora: Vários bancos portugueses com falhas nos acessos

É hoje que o começou uma grande operação de distribuição de apoios extraordinários que visam ajudar as famílias face à crise que se vive. Talvez por essa situação, são vários os sites e apps de bancos portugueses que estão a apresentar falhas.

Saiba já quais os bancos que estão a apresentar problemas.

O Pplware tem recebido por parte de centenas de utilizadores a informação de que há bancos em Portugal que estão com problemas no acesso. Talvez porque hoje muitos portugueses estão a aceder aos portais para ver se já receberam os 125. No entanto, pode saber já essa informação através do site das finanças aqui.

No site DownDetector, que regista falhas de serviços, são vários os bancos que estão listados por apresentarem falhas aos utilizadores.

(em atualização)