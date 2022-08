Diretor da divisão da Xbox diz que vê potencial no uso dos NFTs nos jogos

Apesar de a tecnologia NFT ser cada vez mais falada, ainda existem várias reticências acerca da sua utilização. No mundo dos jogos eletrónicos, por exemplo, várias marcas já adotaram este conceito, mas muitas outras recusaram-se a implementar esta tecnologia nos seus serviços.

No entanto, as mais recentes informações indicam que Phil Spencer, diretor da divisão da Xbox e CEO da divisão de jogos da Microsoft, vê potencial no futuro uso dos NFTs neste segmento.

Os NFTs (Non Fungible Token ou Token Não-Fungível) são uma tecnologia que encaixa na categoria das criptomoedas e, como tal, há quem a apoie e também quem a critique, alertando para os seus riscos inerentes. No segmento gaming, um dos muitos onde pode ser integrada, algumas empresas já se posicionaram a favor e contra a sua utilização. Por exemplo, a favor temos alguns nomes como a Epic Games, a SEGA, a Konami, o Habbo Hotel e contra temos a Steam, o Minecraft, entre outros.

NFTs nos jogos? Diretor da divisão da Xbox vê potencial

Durante uma entrevista realizada pelo canal Bloomberg, Phil Spencer, diretor da divisão da Xbox e CEO da divisão de jogos da Microsoft afirmou que acredita no futuro potencial da tecnologia NFT no mundo dos jogos. No entanto, o executivo também acredita que é fundamental lidar com estas novas possibilidades com cautela, de forma a evitar que as mesmas sejam usadas de modo indevido.

Segundo Phil Spencer:

Acho que às vezes é o caso de um martelo à procura de um prego quando estas tecnologias surgem. Mas a utilização do humano real, ou a utilização do jogador, no nosso caso, destas tecnologias, penso que pode resultar em algumas coisas interessantes.

Mas o diretor de jogos da Microsoft não adiantou mais detalhes sobre essas mesmas possibilidades onde os NFTs se podem encaixar no futuro.

E esta posição da empresa acaba por ser inesperada, uma vez que, até aqui, a Microsoft não se mostrou muito a favor da implementação dos NFTs. E até mesmo o fundador Bill Gates referiu recentemente que esta tecnologia é "100% baseada na teoria do mais tolo".

Durante a entrevista, cujo vídeo foi entretanto tornado privado, Spencer acrescenta que também é preciso algum cuidado com os sistemas conhecidos como "play to earn" (ou "jogue para ganhar"). O executivo diz que este género de esquemas não são novos no mundo dos jogos, mas que é preciso cautela quando estes se integram nos jogos.

NFT é uma espécie de certificado digital, estabelecido via blockchain. Este título define originalidade e exclusividade a bens digitais. Sigla para "Non-fungible Token" ("Token não-fungível", em tradução livre), os NFTs têm chamado a atenção depois de serem pagas somas milionárias para adquirir este tipo de ativo na Internet.

