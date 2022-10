Gráficas Radeon RX 7000 da AMD podem ser mais rápidas do que a GeForce RTX 4090

A Nvidia lançou no mercado a sua nova gama de placas gráficas GeForce RTX 40, onde se destaca o modelo topo de gama RTX 4090 pela sua rapidez e incrível desempenho.

Mas os novos dados que surgiram recentemente indicam que as próximas GPUs Radeon RX 7000 da AMD podem mesmo vir a ser mais rápidas do que este flagship da Nvidia.

Radeon RX 7000 mais rápidas do que a GeForce RTX 4090?

A Nvidia esteve um passo à frente da rival AMD ao lançar já a sua nova e poderosa linha de placas gráficas GeForce RTX 40. Alguns dos mais potentes modelos desta gama já são conhecidos, enquanto o mercado aguarda impacientemente por novidades em relação às placas gráficas da próxima geração da AMD.

Daquilo que já fomos sabendo e constatando através de alguns testes, a GeForce RTX 4090 é atualmente a placa gráfica mais poderosa de todas. Mas há agora novas informações partilhadas pelo popular leaker Greymon55 na sua conta do Twitter que nos fazem pensar se a GPU da Nvidia vai conseguir manter este estatuto por muito tempo.

Segundo a publicação, o leaker dá a entender que a Radeon RX 7000 da AMD vai conseguir oferecer um desempenho até duas vezes superior ao da RTX 4090. Já sabíamos que a empresa de Lisa Su se estava a preparar para competir com a Nvidia, como sempre acontece, mas o surpreendente é que esteja a construir chips gráficos ainda mais poderosos do que a atual líder deste segmento.

Espera-se que as novas gráficas RX 7000 sejam apresentadas no dia 3 de novembro e que o lançamento oficial nas lojas aconteça no dia 22 desse mesmo mês. Assim sendo, certamente que os chips já estão concluídos, sendo apenas esperada a sua chegada. E com esta informação a expetativa é ainda maior.

Greymon55 adianta ainda que alguns fabricantes já têm as gráficas da AMD em mãos, começando eles mesmos a realizar alguns testes. Portanto, tudo indica que estaremos cada vez mais perto de ver qual é o verdadeiro potencial da próxima geração de GPUs da empresa norte-americana e se há, de facto, razões para a Nvidia ter medo.