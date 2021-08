Tempestade solar de 1967 quase causou uma guerra nuclear

Em plena Guerra Fria, uma tempestade solar bloqueou as comunicações de radar e rádio. Este apagão quase resultou num conflito militar desastroso, numa fatídica guerra nuclear. Quem salvou a situação foram os esforços da Força Aérea dos Estados Unidos que vigiavam a atividade do sol e perceberam, a tempo, o que se estava a passar.

Os comandantes militares dos EUA consideraram que os radares bloqueados poderiam ser um ataque dos inimigos soviéticos. Naquele dia fatídico de 1967, estes comandantes ordenaram um alerta máximo com aviões carregados de armas nucleares a subirem aos céus.

A história da humanidade está escrita com muitos acontecimentos que mancham a idoneidade do ser humano. Um dos momentos mais tensos no planeta aconteceu durante a Guerra Fria, que opunha os Estados Unidos da América à União Soviética. Em determinado momento, o planeta poderia ter sido desfigurado para toda a eternidade.

A grande tempestade solar de 1967

No dia 23 de maio de 1967, mais de duas décadas no alto conflito da Guerra Fria, os radares de vigilância nas partes do extremo norte do globo (norte do Alasca, Gronelândia e Reino Unido) bloquearam repentina e inexplicavelmente. Estes radares foram projetados para detetar mísseis nucleares soviéticos. Um ataque a eles por outra nação era considerado um ato de guerra.

Nesse dia, comandantes militares dos EUA chegaram à conclusão que tal bloqueio nos radares se devia a um possível ataque dos seus inimigos. Então, os comandantes deram ordens para as aeronaves armadas com armas nucleares subirem ao céu.

Antes que os esquadrões levantassem voo, chegou uma informação relevante que impediu uma tragédia com a explicação da falha nos radares.

Guerra nuclear: Os heróis não foram os militares, foram os meteorologistas

Foi um momento muito tenso que poderia ter mudado a história da humanidade. No entanto, os heróis que salvaram a Terra saíram de um setor improvável. Os verdadeiros heróis foram uns pioneiros meteorologistas do espaço, que chegaram na hora para salvar o dia.

Estes especialistas atentos à nossa estrela perceberam que os efeitos de uma poderosa explosão solar obstruíra o radar. Assim, foi o seu conhecimento do Sol que evitou o que se poderia ter tornado numa guerra nuclear total.

A física atmosférica Delores Knipp da University of Colorado e do National Center for Atmospheric Research colaboraram com oficiais reformados da Força Aérea dos Estados Unidos para trazer esta história à luz em 2016. O seu artigo - como uma explosão solar quase desencadeou uma energia nuclear guerra - foi publicado em 9 de agosto de 2016, no jornal Space Weather da American Geophysical Union.

Os autores escreveram:

Explicamos como a tempestade de maio de 1967 foi quase uma com impacto social final, não fosse pelos esforços nascentes da Força Aérea dos Estados Unidos em expandir os seus esforços de monitorização-análise-alerta-previsão do tempo terrestre para o reino da previsão do tempo espacial.

Mas o que se passou com o Sol?

Por várias vezes já falámos em erupções solares. Estes são fenómenos com explosões massivas de radiação do Sol, associadas às manchas solares. Estes são os maiores eventos explosivos do nosso sistema solar, que podem durar minutos a horas. Estas explosões são vistas como manchas brilhantes na superfície do Sol. No entanto, estes eventos são comuns da atividade da nossa estrela. Especialmente perto do pico do ciclo solar de 11 anos de atividade, os eventos acontecem com frequência.

Conforme já referimos, o Sol entrou no passado mês de setembro de 2020 no seu 25.º ciclo. Este ciclo terá uma duração de 11 anos. No entanto, recentemente ainda longe do seu pico, a estrela lançou no mês passado de julho uma poderosa chama de classe X, a mais poderosa desde 2017.

Recuando à década de 60, como poderiam as pessoas saber que o radar poderia ficar bloqueado com uma explosão solar?

Na verdade, os especialistas meteorológicos sabiam. No entanto, as explosões solares não foram examinadas amplamente ou de forma regular até a década de 1960. A radioastronomia era uma disciplina nova e, antes desta época, os estudos do Sol e das suas labaredas tendiam a ser relativamente poucos e espalhados por todo o globo.

Felizmente, em 1967, observatórios de todo o mundo partilhavam atualizações diárias com meteorologistas solares no Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD).

E em meados de maio daquele ano, um grande grupo de manchas solares formou-se numa área da superfície do Sol. As manchas solares são manchas frias e escuras, indicativas de agitação atmosférica.

Os meteorologistas previram que poderia estar para breve uma grande explosão solar. E, de facto, foi o que aconteceu. Um observatório de rádio solar em Massachusetts relatou níveis sem precedentes de ondas de rádio devido a esta atividade na estrela. De acordo com o estudo de Knipp de 2016, observatórios no Novo México e Colorado também relataram ter visto o sinalizador com os seus instrumentos.

Com o desdobramento dos efeitos da erupção na Terra, os três diferentes locais de radar do Sistema de Alerta Antecipado de Mísseis Balísticos - a Estação da Força Aérea Clear no Alasca, a Base Aérea de Thule na Gronelândia e Fylingdales no Reino Unido - pararam de funcionar.

O súbito influxo de ondas de rádio solar sobrecarregou os seus sistemas, escreveram os autores do estudo.

A culpa foi do Sol e por pouco não resultou numa guerra nuclear

Quando a ordem estava dada e as aeronaves prontificavam-se para descolar, os cientistas reconheceram rapidamente os sinais de que o culpado estava nalgum lugar fora da Terra. Uma pista era que todos os três locais de mísseis estavam em plena luz do Sol. Os sistemas de radar dependem da deteção de ondas de rádio. E, à medida que a Terra girava e as emissões de rádio solar diminuíam, também diminuía o bloqueio.

Portanto, foi o diagnóstico correto do NORAD sobre a tempestade solar que impediu os militares dos EUA de tomarem medidas desastrosas.

Knipp observou no seu artigo que as informações críticas provavelmente foram passadas aos mais altos escalões do governo. Possivelmente, chegou até mesmo ao então presidente Lyndon B. Johnson.

As explosões solares contêm enormes quantidades de energia. Depois da erupção de maio de 1967 ter morrido, os seus efeitos foram sentidos na Terra durante mais de uma semana. Por exemplo, as luzes do norte e as suas homólogas do sul, também conhecidas como auroras, são normalmente vistas apenas em latitudes altas, como aquelas próximas aos polos da Terra.

Durante a tempestade solar de maio de 1967, estas auroras foram vistas no céu ao sul até ao Novo México.

Será possível ainda hoje uma tempestade destas nos afetar?

A tempestade solar demonstrou a razão de ser tão importante estudar e estarmos atentos ao chamado clima espacial. O mundo aprendeu esta lição: explosões solares intensas são capazes de interromper as comunicações de rádio.

Hoje, a NASA tem uma frota de naves espaciais a estudar o Sol permanente, como já várias vezes mostrámos. Sabemos que as explosões solares têm o formato adequado para interromper as redes de energia e os sistemas de comunicação por satélite.

O recorde número um é mantido pelo chamado Evento Carrington de 1859. É considerada a maior supertempestade solar conhecida na história. Os sistemas telegráficos falharam dos EUA à Europa. E as luzes do norte eram visíveis até ao sul das Caraíbas. No entanto, a tecnologia era escassa em 1859.

Um evento dessa magnitude seria um desafio no nosso mundo moderno, que é fortemente dependente de infraestrutura tecnológica.

Resumindo: A Força Aérea Americana começou a preparar-se para a guerra a 23 de maio de 1967, porque pensava que a União Soviética tinha bloqueado um conjunto de radares de vigilância americanos. Mas os meteorologistas militares intervieram a tempo, alertando os oficiais superiores de que a culpa era de uma poderosa erupção solar.

Físicos e oficiais da Força Aérea descreveram a chamada de atenção num documento publicado pela União Geofísica Americana em agosto de 2016.