Estará a OPPO preparada para lançar smartphone com câmara por baixo do ecrã?

A Samsung e a Xiaomi deverão já neste mês de agosto lançar os seus primeiros smartphones com câmara escondida no ecrã. Espera-se que estas tecnologias sejam capazes de responder às exigências dos utilizadores num segmento mais elevado, principalmente, considerando os anos de desenvolvimento que já levam. A OPPO que está mais do que posicionada no mercado dos smartphones poderá estar também prestes a entrar nesta corrida.

Ainda em fase de desenvolvimento, apresentou de forma oficial a segunda geração da tecnologia de câmara por baixo do ecrã.

Foi em 2019 que a OPPO apresentou ao mundo o seu primeiro protótipo de um smartphone com câmara por baixo do ecrã. Os resultados na altura, já eram bastante impressionantes, mas a verdade é que a tecnologia ainda carecia de melhorias, pelo que, até ao momento, não houve nenhum lançamento a destacar tal característica.

A verdade é que a entrada da Samsung e da Xiaomi fazem com que as outras fabricantes tenham necessidade de acelerar os seus próprios lançamentos. Enquanto havia apenas a TLC limitada no mercado, não havia grande incentivo, mas daqui para a frente a realidade vai mudar.

Quase dois anos depois, a OPPO vem então anunciar a segunda geração da sua tecnologia de câmara por baixo do ecrã.

OPPO apresenta a segunda geração da tecnologia de câmara por baixo do ecrã

A OPPO está a desenvolver esta tecnologia com a BOE, uma das maiores fabricantes de ecrãs na China. Segundo o que é descrito, o novo ecrã tem uma geometria de píxel inovadora que reduz o tamanho de cada píxel na área sobre a lente da câmara, chegando a 400 ppi. Além disso, a OPPO também substituiu a cablagem do ecrã tradicional por um novo material transparente, permitindo a passagem de mais luz.

Segundo a empresa, ao contrário do que as outras fabricantes têm desenvolvido, esta nova tecnologia, ao invés de usar o circuito de um píxel para dois, utiliza um circuito para cada píxel. Assim, o detalhe necessário para elementos como texto ou mapas será garantido sem distorção, na zona da câmara.

Relativamente à captação de fotos, tal como é esperado que aconteça com a Samsung, a OPPO terá a ajuda de um algoritmo de inteligência artificial para minimizar algum pormenor que coloque em causa a qualidade final da foto.

Na verdade, no exemplo seguinte partilhado pela empresa, não há nada de relevante que possamos apontar como negativo na selfie. No entanto, a foto não foi partilhada no formato original.

Talvez esta seja a tecnologia mais esperada para os smartphones da próxima geração na criação de um ecrã realmente completo, sem recortes ou perfurações e sem artefactos de construção, como as câmaras rotativas ou estruturas deslizantes. Em breve vamos poder testar o que a Samsung e a Xiaomi estão prontas a lançar ao mercado, mas não tardará para vermos mais jogadores a entrar nesta corrida.