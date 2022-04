Rússia suspendeu cooperação com a NASA e a ESA na ISS

Desde a sua criação, a Estação Espacial Internacional (em inglês, ISS) é um espaço de cooperação entre várias entidades espaciais, servindo como motor de conhecimento. Agora, com a guerra na Ucrânia e na sequência das sanções internacionais de que tem vindo a ser alvo, a Rússia suspendeu a sua cooperação.

Esta decisão foi tomada apesar de a Rússia ter sido uma das fundadoras da estação.

O responsável pela agência espacial da Rússia Roscosmos, Dmitry Rogozin, já havia dado a entender que o país poderia retirar-se e parar de cooperar com a ISS. No entanto, se antes não passava de uma ameaça, agora, é uma realidade e a Rússia anunciou que deixará de trabalhar em conjunto com a NASA (National Aeronautics and Space Administration) e a ESA (European Space Agency).

O restabelecimento de relações normais entre parceiros na Estação Espacial Internacional e outros projetos conjuntos só é possível com o levantamento completo e incondicional de sanções ilegais.

Disse Dmitry Rogozin, através do Twitter.

Antes de tomar esta decisão, o responsável pela Roscosmos enviou uma carta aos seus parceiros espaciais, pedindo-lhes que levantassem as sanções contra a Rússia, uma vez que afetam a indústria espacial do país. Além disso, acrescentou que as medidas implementadas pelos Estados Unidos, bem como por outros países, estão a prejudicar a Rússia, por afetarem amplamente a sua economia.

De acordo Rogozin, a NASA, a ESA e a CSA (Canada Space Agency) já enviaram a sua resposta à carta da Rússia relativamente ao pedido de levantamento das sanções. No caso da agência espacial americana, por exemplo, embora tenha referido que os EUA continuarão a apoiar a cooperação espacial da Rússia com os restantes países envolvidos na ISS, ressalvando que que irá trabalhar com agências e departamentos federais para manter a parceria em curso, as atuais sanções não foram mencionadas.

Leia também: