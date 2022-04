Linux Parrot 5.0! Uma distro para análise forense e pentesting

O Kali Linux é, para muitos, a primeira escolha dos que procuram um sistema operativo para hacking ético, com uma vasta coleção de ferramentas que permitem realizar auditorias de segurança no âmbito das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).

O Kali Linux não é a única distribuição direcionada para os chamados pentesters, existem outras alternativas. Hoje vamos conhecer as novidades da última versão, o Parrot 5.0.

Lançado em 2013, o Parrot OS (Parrot Security OS) é um sistema operativo derivado do Debian, que permite realizar análises forenses a sistemas e também pentesting graças às muitas ferramentas integradas.

Esta distribuição está disponível com ambiente gráfico MATE e com o LightDM (Light Display Manager) como gestor de logins.

A última versão do Parrot, tem como base o Debian GNU/Linux 11 “Bullseye” (estável) e vem com o kernel Linux 5.16. O Parrot 5.0 echega quase um ano após o Parrot 4.11 com um novo modelo de lançamento LTS (Long-Term Support). Neste lançamento, destaque para uma edição experimental para o Raspberry Pi, bem como uma infinidade de novas ferramentas para hackers éticos e pentesters.

Existe ainda uma imagem ISO minimalista do Parrot OS que oferece apenas um instalador para permitir que utilizadores experientes personalizem totalmente o sistema. A Architect Edition é compatível com plataformas de 64 bits e ARM64 e pode ser facilmente transformada num sistema para desktop ou servidor.

Principais novidades do Parrot 5.0

O Parrot 5.0 vem com muitas novas ferramentas para as necessidades dos especialistas em segurança cibernética. Destaque para a ferramenta Pocsuite3, um teste de vulnerabilidade remoto de código aberto e estrutura de desenvolvimento de prova de conceito, Ffuf, um web fuzzer fest, Dirsearch, um scanner de rotas da Web, bem como Ivy-optiv, uma estrutura de criação de carga útil para a execução de Código-fonte VBA (macro) na memória.

Outra novidade nesta versão do Parrot 5.0 é o Python3-pcodedmp, um desassemblador VBA P-Code muito poderoso, Mimipenguin, um script gratuito e de código aberto para dumping de credenciais de login (nomes de utilizadores e passwords) do sistema, Oletools, uma coleção de ferramentas para analisar ficheiros Microsoft OLE2, findmyhash 2.0, uma ferramenta para quebrar diferentes tipos de hashes, e o Pyinstxtractor, um script Python para extrair o conteúdo de um ficheiro executável do Windows gerado pelo PyInstaller.

O Parrot 5.0 está disponível para download no site oficial como Home Edition, Security Edition, Architect & IoT Edition, três Cloud Editions (Architect Edition, HackTheBox Edition e imagens Docker), bem como uma versão para o Raspberry Pi.

Linux Parrot 5.0