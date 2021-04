Tim Cook: iPads e Macs podem não chegar para as encomendas

A Apple efetivamente está muito forte e os resultados do primeiro trimestre mostram isso mesmo. Além dos lançamentos que tem colocado no mercado de produtos que são líder de segmento, a empresa lançou outros dispositivos que prevê terem uma procura tal, que podem mesmo faltar nas prateleiras. Assim, se pretende comprar um novo iPad, um MacBook Pro, ou talvez um dos próximo Macs com um chip M2 – como referem os rumores -, talvez tenha que esperar na fila.

Tim Cook, ao falar dos resultados, deixou algumas pistas do que poderão ser os próximos meses no que toca à disponibilidade dos novos produtos. Aliás, basta ver os AirTags que sofrem diariamente prolongamento da data de entrega.

Tim Cook avisa para dificuldades na oferta, mas não na procura

A Apple, tal como todas as empresas, sofre da incapacidade dos seus fornecedores conseguirem entregar produto e mão de obra com a mesma velocidade do consumo. Apesar da Apple ter um leque pequeno de produtos, nota-se um crescimento em vários segmentos e isso, aliado aos novos lançamentos, poderá atrasar a chega dos produtos a casa das pessoas.

Durante a explicação do CEO da Apple, após a apresentação de resultados do primeiro trimestre de 2021, Tim Cook disse que Macs e iPads poderão faltar durante a segunda metade do ano.

A escassez afeta principalmente o ‌iPad‌ e o Mac. Esperamos ter restrição de oferta, e não de procura.

Explicou Tim Cook, à pergunta sobre a escassez de chips. O responsável da Apple não detalhou quais produtos, especificamente, serão afetados, mas diz que a Apple fará o possível para dar resposta aos clientes.

O CFO da Apple, Luca Maestri, também referiu que o problema se deve à escassez de semicondutores e de um “nível muito alto da procura” pelo iPad e Mac. De acordo com o relatório de lucros da Apple, a empresa teve vendas recordes nas categorias Mac e iPad no trimestre encerrado a 31 de março de 2021. A Apple apresentou um número de vendas da linha Mac de 9,1 mil milhões de dólares e na linha iPad de 7,8 mil milhões de dólares.

Segundo Mestri, a escassez provavelmente afetará a receita da Apple no terceiro trimestre de 2021.

Rumores trazem para o mercado os novos Macs com M2 e iPads com mini-LED

Os lançamentos oficiais da empresa este ano ainda foram tímidos, apesar de terem lançado os AirTags, os novos iMacs 24″ com processador M1 e o novo iPad Pro igualmente com M1, ainda não tocou noutras áreas onde se espera que apareça a evolução dos Apple Silicon. Também a tecnologia mini-LED poderá ainda chegar a vários segmentos este ano.

Assim, combinando o que foi anunciado oficialmente com os rumores, a empresa de Cupertino poderá não ter um ano fácil com a falta de chips a afetar fortemente o mercado. Há já atrasos que se sentem no dia a dia, e, conforme vimos, o novo iPad Pro assim como o novo iMac M1, apresentados há poucos dias, só estarão disponíveis na segunda quinzena de maio.

