Depois da Volvo… Renault e Dacia com velocidade máxima de 180 km/h

Vai comprar um Renault ou Dacia? Há novidades! Há cerca de um ano informamos aqui que a Volvo iria limitar os seus veículos a uma velocidade máxima de 180 km/h. O objetivo é claramente limitar o número de mortes por acidente devido ao excesso de velocidade.

Agora foi a vez do grupo Renault tomar decisão igual, transpondo-a também para a sua marca mais económica, a Dacia e assim seguir o mesmo caminho da Volvo… e até será mais fácil!

Grupo Renault introduzir o dispositivo Safety Coach

Com tantos limites de velocidade há veículos que continuam a ter grande um grande poder conseguindo atingir “altas velocidades”! Esse é também um trunfo das marcas que destacam tais características como é o caso da Volvo.

Já no caso da Renault e da Dacia não existem assim tantos veículos capazes de ultrapassar tais velocidades. No entanto, as marcas já assumiram o compromisso e os seus veículos vão também estar limitados à velocidade máxima de 180 km/h. Fora da medida, e por motivos óbvios, fica a recém lançada Alpine, marca do Grupo Renault virada para os veículos desportivos de alta prestação, revela o ACP.

O Grupo Renault vai mesmo mais longe que a Volvo, já que, ao introduzir o dispositivo Safety Coach, Renault e Dacia prometem restringir a velocidade aos limites impostos no local onde se está a circular, o que impossibilidade incumprimentos da legislação rodoviária de cada país e os limites impostos pela sinalização nos vários locais. A isto junta-se ainda a possibilidade do sistema ter em linha de conta o estado do tempo e do piso nos locais onde se circula.

A decisão não só vai ao encontro do acordo entre a União Europeia e os construtores automóveis para limitar a velocidade dos veículos futuramente construídos em função da legislação local e do estado do tempo, como também foi fortemente influenciada pelo facto de 1/3 dos acidentes fatais ainda estarem associados a excesso de velocidade.

