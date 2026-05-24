Apple prepara o site “genai.apple.com” às portas do seu evento WWDC 2026

Se há área onde a Apple precisa acelerar, é na inteligência artificial. Entre o Apple Intelligence e a evolução da Siri, a empresa de Cupertino continua a dar sinais de estar atrás de alguns rivais na IA generativa. Com maior pressão para mostrar resultados, a expectativa é que a WWDC deste ano marque finalmente uma mudança de ritmo. Pelo menos, é isso que os indícios apontam.

A Apple intensifica os preparativos para a WWDC 2026 ao criar o subdomínio genai.apple.com. Segundo informações, este novo site dedicado à inteligência artificial generativa foi integrado nos servidores de domínio da Apple há algumas semanas, embora ainda não esteja ativo.

Esta escolha de nome («Gen AI» para Generative AI) confirma claramente a ambição da Apple de comunicar de forma mais forte os seus avanços em inteligência artificial, área popularizada pelo ChatGPT e Claude.

Um site complementar ao Apple Intelligence

A Apple já dispõe de uma página oficial dedicada ao Apple Intelligence. O futuro site genai.apple.com deverá, assim, colocar o foco nas funcionalidades de IA generativa e nas novidades que serão apresentadas durante a conferência para programadores.

A WWDC 2026 terá início na segunda-feira, 8 de junho de 2026, às 19h00 (hora de Paris), com a muito aguardada apresentação de abertura.

Principais novidades do Apple Intelligence esperadas com o iOS 27

As próximas atualizações de software (iOS 27, iPadOS 27 e macOS 27) deverão integrar várias melhorias:

Siri de nova geração : versão mais personalizada com compreensão do contexto no ecrã, modo conversacional avançado e uma aplicação Siri dedicada.

: versão mais personalizada com compreensão do contexto no ecrã, modo conversacional avançado e uma aplicação Siri dedicada. Acessibilidade reforçada : legendas automáticas para vídeos e Voice Control melhorado com linguagem natural (ex.: «carrega no guia dos melhores restaurantes» no Mapas).

: legendas automáticas para vídeos e Voice Control melhorado com linguagem natural (ex.: «carrega no guia dos melhores restaurantes» no Mapas). Atalhos : criação muito mais simples e inteligente de atalhos.

: criação muito mais simples e inteligente de atalhos. Carteira : nova funcionalidade «Criar um Passe» alimentada por IA.

: nova funcionalidade «Criar um Passe» alimentada por IA. Safari : atribuição automática de nomes aos grupos de separadores.

: atribuição automática de nomes aos grupos de separadores. Inteligência visual: análise de rótulos nutricionais e adição automática de informações a partir de cartões de visita ou documentos na aplicação Contactos.

Após anos de atraso face à concorrência, a Apple acelera claramente na IA generativa. A criação do site genai.apple.com deixa antever anúncios importantes e uma comunicação mais assertiva sobre este tema estratégico durante a WWDC.

Manter-vos-emos informados sobre as novidades reveladas durante a keynote de 8 de junho, através da nossa cobertura, que dará todas as novidades em português.