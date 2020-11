iPhone 12 Pro estará a usar peças do iPad devido à grande procura

No dia 13 de outubro, a Apple apresentou a sua nova linha do iPhone 12. Os smartphones conquistaram de imediato os consumidores e, prova disso, é que a procura tem sido muito concorrida.

Nesse sentido, e de acordo com alguns rumores, o modelo iPhone 12 Pro estará já usar peças do iPad Pro. Segundo as informações, esta decisão deve-se ao facto de o equipamento necessitar mais peças devido a ter suporte à rede 5G.

Por norma os iPhones são sempre telefones massivamente adquiridos pelos consumidores. São equipamentos de qualidade, garantem um bom desempenho e, por isso mesmo, vendem bem.

Há pouco menos de um mês a Apple apresentou os novos iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max e ainda o iPhone 12 mini. E segundo o que se sabe, a empresa de Cupertino já teve que aumentar as encomendas do iPhone 12 para 2 milhões devido à grande procura.

Apple com dificuldade em produzir a quantidade necessária do iPhone 12 Pro

De acordo com algumas fontes, a Apple está a ter alguns obstáculos para conseguir entregar a quantidade de iPhones 12 Pro necessária. O grande problema é a escassez de peças precisas para concluir a produção do telefone. E esta situação acontece porque, como tem suporte à rede 5G, o equipamento necessita assim de mais peças.

Fontes próximas deste processo e que foram ouvidas pelo site Bloomberg, indicam que as dificuldades assentam sobretudo no chip responsável pelo controlo de energia do smartphone, mas também no componente LiDAR. A TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), fabricante de chips que fornece a Apple, adianta que a produção de iPhones com 5G exige entre 30% a 40% mais peças comparativamente aos modelos 4G.

A pandemia da COVID-19 também contribuiu para este cenário, uma vez que atrasou a produção de vários fabricantes. Em suma, muitos funcionários em quarentena, fábricas fechadas e a produção a meio gás levaram a que houvesse dificuldade no stock de componentes.

iPhone 12 Pro poderá usar peças do iPad Pro

Para contornar este problema, a Apple poderá estar a recorrer às peças do iPad Pro, lançado durante este ano, para integrar no iPhone 12 Pro. Essa possibilidade foi relatada por algumas fontes, ouvidas pela Nikkei Asia.

Segundo consta, o iPad Pro conta igualmente com um sensor LiDAR e um chip de energia robusto. Desta forma, supostamente, as peças deste dispositivo poderão então ser utilizadas na linha de produção do smartphone da Apple.

O produção do iPhone 12 Pro é prioritária uma vez que a Apple vende sempre melhor durante os primeiros meses de lançamento.

Leia também: