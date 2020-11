O mundo continua a lutar contra um inimigo invisível, poderoso e que facilmente contagia seres humanos. A vacina tarda em aparecer e para complicar ainda mais a situação, têm sido descobertas variantes do novo coronavírus.

Recentemente uma mutação do vírus coronavírus (SARS-CoV-2) foi encontrada em visons na Dinamarca. O Governo deu ordem para abater mais de 17 milhões de visons.

De acordo com os dados publicados pelo Statens Serum Institut, centro de referência dinamarquês doenças infecciosas, ao todos já foram detetadas 214 pessoas com uma mutação do vírus SARS-CoV-2.

De acordo com o Statens Serum Institut, “A infeção entre as quintas de visons está a aumentar em número e extensão geográfica, sem que medidas preventivas tenham funcionado”.

Cinco variantes do coronavírus foram detetadas em visons

O Instituto alerta ainda para o facto de “Novas variantes do novo coronavírus foram encontradas em visons, mostrando sensibilidade reduzida aos anticorpos de várias pessoas com histórico de infeção. Isso é sério, pois pode significar que uma futura vacina de COVID-19 será menos eficaz contra a infeção para essas variantes”.

O Instituto acrescenta ainda que cinco variantes do SARS-CoV-2 foram detetadas em visons e que uma delas “exibe menos suscetibilidade a anticorpos de vários indivíduos com infeções anteriores em relação ao vírus não mutado”. Estas variantes do coronavírus foram encontradas em pessoas que trabalham nas quintas mas também na população local.

O Governo britânico anunciou já que retirou a Dinamarca da sua lista de corredores aéreos seguros por causa desta situação. Assim, quem viaja da Dinamarca é obrigada a ficar em quarentena de 14 dias assim que chega ao Reino Unido.