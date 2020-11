iMyFone promove passatempo e oferece um iPhone 12, acessórios e licenças

O iMyFone é, de uma forma geral, um software de gestão e recuperação de ficheiros e dados do iPhone, com diferentes serviços dedicados a diferentes exigências. Agora, ainda no espírito do Halloween, está a promover uma série de passatempos.

Poderá assim habilitar-se a ganhar um iPhone 12, acessórios para smartphone e até licenças do serviço. Saiba mais sobre este software e de que forma se pode habilitar a estes prémios.

Os prémios são apelativos e a forma de poder ganhar é super simples. Se não, vejamos:

A Roda da Sorte

Então, começamos pela Roda da Sorte, onde tudo estará em aberto.

De facto, é fácil participar e em poucos passos:

Basta partilhar a página em qualquer uma das redes sociais: Facebook, Twitter, Pininterest, reddit, etc Basta carregar no botão GO da roda da sorte e esperar ser bafejado pela sorte!

No entanto, é importante ler as regras que estão bem claras no disclaimer NOTE da página desta promoção.

iMyFone Halloween Gift Pack

Claro que uma oferta desta não pode ficar por aqui. Nesta promoção, podemos ainda aproveitar do Halloween Gift Pack com um preço muito em conta para vários softwares:

Fixppo: Ferramenta de reparação iOS/iPadOS/tvOS – reparar iPhone/iPad/Apple TV parado no modo de recuperação, congelado no logótipo da Apple/ ecrã negro, loops de arranque, etc;

Ferramenta de reparação iOS/iPadOS/tvOS – reparar iPhone/iPad/Apple TV parado no modo de recuperação, congelado no logótipo da Apple/ ecrã negro, loops de arranque, etc; LockWiper: a ID da Apple super fácil de remover, bloqueio de ecrã, MDM & código de tempo de ecrã do seu iPhone/iPad/iPod Touch;

a ID da Apple super fácil de remover, bloqueio de ecrã, MDM & código de tempo de ecrã do seu iPhone/iPad/iPod Touch; D-Back: Recupera mais de 18 tipos de dados perdidos ou apagados no iPhone/iPad/iPod Touch directamente ou a partir de cópias de segurança do iTunes/iCloud;

Recupera mais de 18 tipos de dados perdidos ou apagados no iPhone/iPad/iPod Touch directamente ou a partir de cópias de segurança do iTunes/iCloud; AnyTo: Alterar a localização do iOS GPS para qualquer lugar. Grande ajuda para aplicações baseadas em localização e jogos AR;

Alterar a localização do iOS GPS para qualquer lugar. Grande ajuda para aplicações baseadas em localização e jogos AR; iTransor para WhatsApp: Transferir, fazer cópias de segurança, restaurar, exportar o WhatsApp & WhatsApp Business no Android e iPhone sem restrições;

Transferir, fazer cópias de segurança, restaurar, exportar o WhatsApp & WhatsApp Business no Android e iPhone sem restrições; Umate Pro: Apagar permanentemente os dados iOS para libertar o espaço e garantir a sua privacidade.

Trata-se, obviamente, de software de topo e que pode ajuda nas mais variadas ocasiões. Sempre útil tê-los à mão.

Descontos de 80%

Portanto, o título diz tudo: a iMyFone mostra que está forte e dá-se ao luxo de apresentar o seu vasto catálogo com descontos de até 80%.

Primordialmente, para quem não puder aproveitar o pack de 6 aplicações, vai encontrar nesta parte da promoção o custo individual de cada uma das aplicações, que chega aos 80%. Entre os vários exemplos encontramos, além dos que foram em cima mencionados:

AnyRecover: restaura mais de 1000 tipos de ficheiros apagados/perdidos/formatados/corrompidos de discos rígidos, unidades flash USB, cartões SD, SSDs, etc.

restaura mais de 1000 tipos de ficheiros apagados/perdidos/formatados/corrompidos de discos rígidos, unidades flash USB, cartões SD, SSDs, etc. iMyFone Filme: editor de vídeo fácil, com características avançadas, que todos podem utilizar para criar e editar vídeos apelativos.

editor de vídeo fácil, com características avançadas, que todos podem utilizar para criar e editar vídeos apelativos. iMyFone LockWiper: o ID da Apple vai ser super fácil de remover, bloqueio de ecrã, MDM & código de tempo de ecrã do seu iPhone/iPad/iPod Touch.

Pagamento

Certamente, a forma de pagamento é uma das questões mais pertinentes para qualquer utilizador.

Inegavelmente, encontramos serviços como o PayPal que facilita, e muito, essa ação.

Assim, todos os softwares da marca estão disponíveis para pagamento através dessa poderosa ferramenta.