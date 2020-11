Testes da Starlink na Europa? Elon Musk diz que chegará muito em breve

Os planos de Elon Musk para a conquista do espaço passam por alguns passos a serem dados com os pés bem assentes na Terra. Falamos, por exemplo, da Starlink e do que quer trazer para os utilizadores em qualquer lugar do planeta.

Falamos do acesso à Internet que vai fornecer, em qualquer ponto do planeta e sem depender de qualquer momento ou passagem de um satélite específico. Com a sua constelação própria está a começar os testes. Claro que isso levou de imediato à pergunta: E quando na Europa?

Testes da Starlink já decorrem

Com um conjunto considerável de satélites já lançados e prontos a serem usados, a Starlink prepara-se para iniciar os testes no seu serviço. Este deverá dar acesso à Internet em qualquer ponto do planeta, de forma simples e com boas larguras de banda.

Os testes nos EUA estão já a decorrer, de forma controlada, mostrando como é simples e útil a sua utilização. Querem também provar que as velocidades obtidas são consistentes e que são acima de tudo, utilizáveis e úteis para o utilizador.

As soon as we get country approval. This is required for each country individually, as no EU-wide approval system exists. Probably start receiving final (there are many steps) approvals around Feb/March. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2020

Próximo passo é chegar à Europa

Claro que a questão associada à chegada dos testes à Europa tinha de surgir e recebeu uma resposta quase imediata de Elon Musk. Este revelou o processo e como está a decorrer, e também quando é previsto que seja lançado no nosso continente.

Não existe para já uma data certa, mas tudo aponta para que chegue em fevereiro ou março do próximo ano. O problema está nas autorizações para operar, que são tratadas com cada país, por não haver uma aprovação transversal ao nível da união europeia.

Elon Musk quer revolucionar o acesso à Internet

Apesar de não existir ainda um preço definido, espera-se que mensalmente custe 80 euros, a que se terá de somar o custo do kit da Starlink. Este deverá ter um investimento inicial de quase 500 euros, incluindo a antena e o router necessários.

A grande vantagem é mesmo conseguir dar acesso à Internet em locais onde este não existe ou tem má qualidade. Ao usar a rede de satélites da Starlink dispensa qualquer outra infraestrutura e consegue velocidades acima dos 100 Mbps e com baixa latência.