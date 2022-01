10 super funcionalidades do Apple Watch

O Apple Watch é um equipamento extraordinário que permite ter um verdadeiro computador no pulso, assim como um vigia dos sinais vitais. A cada versão lançada do relógio, assim como do seu sistema operativo, os utilizadores ganham novas ferramentas para as mais variadas ações. Torna-se cada vez mais rica a experiência de utilização.

Hoje deixamos uma compilação de 10 funcionalidades extraordinárias do Apple Watch que vai gostar de aprender ou... rever!

10 funcionalidades que desconhece do Apple Watch

Não é por acaso que o Apple Watch é desde há muitos anos o smartwatch mais vendido e com maior quota de mercado, no que toca à utilização. A sua vertente dedicada à saúde e bem-estar são dos trunfos que a Apple mais usa para dar relevância a este seu dispositivo.

É um facto que a existência de mais de 100 milhões de utilizadores dá uma dimensão que nenhum outro conseguiu, até à data.

Estas são 10 funcionalidades que vai gostar de conhecer ou, relembrar.

1 - Controlar o Apple Watch sem lhe tocar com as mãos

A partir do watchOS 8, a Apple introduziu um novo recurso de acessibilidade chamado Assistive Touch. Este recurso ajuda a utilizar o Apple Watch caso o utilizador tenha dificuldade em tocar no ecrã ou premir os botões.

Assim, toda a tecnologia fornecida pelos sensores de movimento integrados no Apple Watch ajudam a atender chamadas, controlar um cursor no ecrã e abrir um menu de ações, tudo através de gestos com a mão.

Guia prático

2 - Fazer compras com o Apple Watch

O Apple Watch é uma ótima opção para fazer pagamentos contactless. Conforme já demos a conhecer, há várias instituições bancárias em Portugal que permitem usar o cartão de débito ou crédito para este tipo de pagamento.

Para pagar uma compra numa loja com o Apple Watch, carregue duas vezes no botão lateral. Em seguida, selecione o cartão.

Segure o Apple Watch a poucos centímetros do leitor de cartões contactless, com o ecrã virado para o leitor.

Guia prático

3 - Fazer e receber chamadas pelo Apple Watch

Não estamos a falar no uso destas funcionalidades em modo emparelhado com o iPhone. Não, com o OneNumber da Vodafone ou o Smart Number da NOS, o utilizador que tiver um Apple Watch Celular poderá ter o seu número num eSIM dentro do smartwatch.

Com isso poderá ter comunicações e dados onde quiser, só com o uso do relógio. Poderá ir fazer o seu treino, levar somente o Apple Watch e tirar todo o proveito da sua lista de música do Apple Music, ou do Spotify, por exemplo. Basicamente está ligado ao mundo só com o seu relógio.

Guia prático

4 - Fazer uma chamada de emergência pelo Apple Watch

Há muitos casos de vidas salvas associadas à facilidade de usar o Apple Watch para chamar socorro. A Apple desenvolveu um sistema que de forma automática, em determinados cenários de emergência, o smartwatch chama por socorro mesmo que o utilizador esteja inconsciente.

Além disso, com os atalhos nos botões, ou usando a Siri, em situações complicadas as pessoas podem solicitar que o relógio faça uma chamada de emergência.

Existem os mais variados testemunhos de utilizadores salvos pelo Apple Watch. De acidentes de viação, até situações de perda total dos sentidos, são imensos os casos em que esta máquina foi preciosa.

Como ativar o SOS emergência Em caso de emergência, utilize o Apple Watch para pedir rapidamente ajuda. Para ativar e adicionar um contacto de emergência S.O.S.: Abra a aplicação do Watch no iPhone, toque em O meu relógio, vá a SOS. emergência, aqui pode ativar e desativar esta funcionalidade assim como adicionar um contacto de emergência ou ainda ativar a opção Deteção de quedas. Fazer uma chamada de emergência: prima sem levantar o dedo o botão lateral até surgir o nivelador e, em seguida, arraste o nivelador de “SOS Emergência” para a direita. O Apple Watch efetua uma chamada para os serviços de emergência da região onde o utilizador se encontra, por exemplo, 112. Após a chamada terminar, o Apple Watch alerta os seus contactos de SOS. que efetuou uma chamada e envia-lhes a sua localização atual. Sugestão: Também pode premir e manter premido o botão lateral até o Apple Watch emitir um sinal sonoro e iniciar uma contagem decrescente. Quando a contagem decrescente terminar, o Apple Watch efetua uma chamada para os serviços de emergência. O Apple Watch emite um sinal sonoro mesmo que esteja no modo sem som; por isso, se estiver numa situação de emergência em que não pretenda fazer barulho, use o nivelador “S.O.S. emergência” para efetuar uma chamada para os serviços de emergência sem contagem decrescente. O ecrã do Apple Watch a mostrar três niveladores: Desligar, Ficha Médica e “SOS Emergência”. Nota: Para efetuar uma chamada, o iPhone necessita estar próximo do Apple Watch ou o Apple Watch necessita de estar ligado a uma rede Wi-Fi conhecida e de ter chamadas por Wi-Fi ativadas. Cancelar uma chamada de emergência: Se iniciou uma chamada de emergência acidentalmente, prima com firmeza o ecrã e, em seguida, toque em “Desligar chamada” para cancelar. Desativar a chamada automática: Se não pretender que o Apple Watch inicie automaticamente a contagem decrescente de emergência ao premir e manter premido o botão lateral, desative a chamada automática. Abra a aplicação do Apple Watch no iPhone, toque em “O meu relógio”, vá a SOS emergência e, em seguida, desative a opção de manter premido para efetuar chamada automática. Continua a ser possível efetuar uma chamada de emergência com o nivelador “S.O.S. emergência”.

Guia prático

5 - Efetuar um ECG com a app ECG no Apple Watch

Um eletrocardiograma (também denominado ECG) é um teste que regista a frequência e a intensidade dos impulsos elétricos que fazem o coração bater.

A análise de um ECG permite a um médico obter informações sobre o seu ritmo cardíaco e detetar irregularidades.

A app ECG no Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 ou Series 7 gera um ECG semelhante a um ECG de uma derivação. No consultório do médico, normalmente é efetuado um ECG padrão de 12 derivações. Este ECG de 12 derivações regista os impulsos elétricos de diferentes ângulos no coração para produzir doze ondas diferentes.

A app ECG no Apple Watch mede uma onda semelhante a uma dessas doze ondas. Um ECG de uma derivação pode fornecer informações sobre o ritmo cardíaco e permite a classificação de fibrilação auricular. No entanto, um ECG de uma derivação não pode ser utilizado para identificar outras doenças, como ataques cardíacos.

Efetuar um ECG Pode efetuar um ECG em qualquer momento, quando sentir sintomas, como batimento cardíaco acelerado ou uma falha no batimento, quando tiver outras preocupações gerais sobre a sua saúde cardíaca ou quando receber um aviso de ritmo cardíaco irregular. Certifique-se de que o Apple Watch está bem ajustado e no pulso que selecionou na app Apple Watch. Para verificar, abra a app Apple Watch, toque no separador O meu relógio e, em seguida, aceda a Geral > Orientação do relógio. Abra a app ECG no seu Apple Watch. Pouse os braços numa mesa ou no colo. Coloque um dedo da outra mão na Digital Crown. Não tem de premir a Digital Crown durante a sessão. Aguarde. O registo demora 30 segundos. No final do registo, receberá uma classificação e, em seguida, pode tocar em Adicionar sintomas e selecionar os sintomas. Toque em Guardar para anotar quaisquer sintomas e, em seguida, toque em OK. Como perceber os resultados Ritmo sinusal Um resultado de ritmo sinusal significa que o coração está a bater num ritmo uniforme entre 50 e 100 BPM. Isto ocorre quando as cavidades superiores e inferiores estão sincronizadas. Um resultado de ritmo sinusal só se aplica a esse registo específico e não significa que o coração bate sempre com um padrão consistente. Também não significa que está saudável. Se não se sentir bem ou tiver quaisquer sintomas, deve consultar o seu médico. Fibrilação auricular Um resultado de fibrilação auricular significa que o coração está a bater com um ritmo irregular. A app ECG, versão 1, consegue detetar fibrilação auricular entre 50 e 120 BPM. A app ECG, consegue detetar fibrilação auricular entre 50 e 150 BPM. A fibrilação auricular é a forma mais comum de arritmia grave, ou seja, ritmo cardíaco irregular. Se receber uma classificação de fibrilação auricular e não tiver sido diagnosticado com este sintoma, deve consultar o seu médico. Inconclusivo Um resultado inconclusivo significa que não é possível classificar a leitura. Isso poderá dever-se a uma das seguintes situações: Na versão 1 da app ECG, o seu ritmo cardíaco está entre 100 e 120 BPM e não está com fibrilação auricular. A versão 2 da app ECG foi também testada num ensaio clínico com aproximadamente 546 indivíduos. Demonstrou uma especificidade de 99,3% em relação à classificação do ritmo sinusal e uma sensibilidade de 98,5% em relação à classificação de fibrilação auricular para os resultados classificáveis.

Tem um pacemaker ou um cardioversor desfibrilador implantável (CDI).

O registo pode apresentar sinais de outras arritmias ou doenças cardíacas que a app não consegue reconhecer.

Determinadas condições fisiológicas podem impedir uma pequena percentagem de utilizadores de criar um impulso suficiente para produzir um bom registo.

6 - Usar o Apple Watch para funcionar como ecrã de vlogging

Quem não tem cão, caça com gato e este adágio popular cai que nem uma luva na dica que deixamos hoje. A capacidade do Apple Watch de atuar como um controlo remoto para a câmara do seu telefone foi mencionada no seu anúncio. Quer isto dizer que já existe há algum tempo, mas muitas pessoas ou nunca usaram, ou usam esporadicamente para "brincar".

No nosso caso, usamos esta funcionalidade para pousar o iPhone para fotografar um grupo, e esta app mostra se está tudo enquadrado e permite o disparo remoto. Contudo, ainda há outra funcionalidade muito interessante.

Guia prático

7 - Desbloquear o iPhone (ideal para quem está a usar máscara)

Com a pandemia, os smartphones viram perder uma das suas melhores e mais recentes funcionalidades. Falamos do reconhecimento facial, que acabou por cair por terra, graças à presença constante das máscaras.

Todos os fabricantes têm tentado contornar essa limitação, mas a Apple parece ter agora encontrado a sua solução. Recorrendo a um parceiro do iPhone, consegue desbloqueá-lo. Falamos do Apple Watch, que consegue substituir ou complementar o Face ID.

Como ativar o desbloqueio do iPhone com o Apple Watch iOS 14.5 trouxe a solução para o iPhone Com a cgada do iOS 14.5, a Apple parece ter encontrado uma solução. Recorrendo ao Apple Watch, irá conseguir reconhecer o utilizador, detetando um dos seus elementos que o acompanham de forma diária e constante. A nova opção, persente em Definições -> Face ID e código -> Desbloquear com Apple Watch, irá permitir usar este smartwatch como elemento de segurança. Ao apontar o iPhone para a sua cara, se este não o reconhecer, não irá simplesmente vibrar com o erro. Apple Watch é a solução mais óbvia Caso o Apple Watch seja reconhecido, esta vibração passa para o pulso, sendo um sinal positivo. Apresenta ainda uma mensagem no relógio, a indicar que o desbloqueio foi realizado e que o iPhone pode ser usado de imediato. Para poder usar esta funcionalidade precisa de ter um iPhone X, XS XS Max, XR, 11, 11 Pro, 11 Pro Max, toda a gama iPhone 12 e toda a gama iPhone 13. No caso do Apple Watch, terá de ser um modelo Series 3 ou posterior. As condições para que funcione de forma perfeita De notar que há ainda alguns elementos necessários para que a autenticação acontece. Em primeiro lugar, o iPhone terá de detetar uma máscara. Em segundo, o Apple Watch ter de estar perto e no pulso, estar desbloqueado e ter um bloqueio por código configurado. Esta é uma solução parecida ao que o Android usa já, no Smartlock, com os Dispositivos fidedignos. A diferença aqui é mesmo o detetar da máscara no iPhone e ficar limitado apenas ao Apple Watch.

8 - Controlar música num Mac ou PC

É possível utilizar a aplicação Remote no Apple Watch para controlar o Apple Music num computador que esteja na mesma rede Wi-Fi.

Para isso basta abrir a aplicação Remote no Apple Watch e, em seguida, toque em “Adicionar dispositivo”.

No Apple Music do Mac ou PC, clique no botão Remote na barra lateral da janela que terá o Apple Watch que pretende sincronizar. Em seguida, introduza o código de 4 dígitos apresentado no Apple Watch.

Depois deste simples passo, o seu Apple Watch poderá servir de controlo remoto ao Apple Music no seu computador Apple ou PC.

9 - Fazer com que o Apple Watch anuncie a hora em qualquer mostrador

O Apple Watch é um ótimo relógio inteligente, traz ao utilizador um sem número de vantagens e adiciona muita usabilidade dentro do ecossistema Apple. Além disso, o sistema de monitorização dos sinais vitais do utilizador tem-lhe atribuído o bónus de salvar vidas.

No entanto, dentro das funcionalidades do seu software, existem algumas pouco exploradas. Por exemplo, sabia que pode ter as horas anunciadas pela voz do Siri?

Anunciar as horas do Apple Watch É muito fácil. Primeiro tenha a certeza que o seu Apple Watch não está em silêncio. Vá à Central de controlo e ative o som:

Para chegar à Central de controlo, no mostrador puxe, com o dedo, o mostrador para cima. Voltando ao ecrã principal, agora coloque dois dedos em cima do ecrã. Não precisa fazer muita pressão. Veja o vídeo a seguir para perceber como é fácil: https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2020/05/apple_watch_anunciar_hora.mp4 Fácil verdade? Portanto, use e abuse, mas lembre-se que este recurso estará ativo se o som estiver ativo. Claro que, se definir o Mickey Mouse ou a Minnie Mouse como mostrador, pode tocar no ecrã para o ouvir a enunciar as horas no seu relógio.

10 - Ligar a auscultadores ou a colunas Bluetooth

Uma das funcionalidades que agradam no Apple Watch é a sua capacidade de ser independente. Isto é, podemos ter as aplicações no relógio, ligar acessórios da Apple ou de terceiros e usufruir de uma boa música, por exemplo, enquanto corremos ou caminhamos, sem termos de usar o iPhone.

Esta operação, que muitas pessoas desconhecem, é simples de efetuar.

Coloque o acessório Bluetooth em modo de emparelhamento de acordo com as instruções que o acompanham.

No Apple Watch, toque em Definições > Bluetooth. O Apple Watch irá procurar acessórios Bluetooth que se encontrem por perto. Depois de encontrado, selecione o seu acessório Bluetooth. Se solicitado, introduza um código de acesso ou um PIN.

Em resumo... esta máquina tem funcionalidades que podem tornar a nossa vida muito mais simples. Em breve traremos mais dicas. Têm alguma que possam partilhar?