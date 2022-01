Apple partilhou histórias reais de utilizadores do Apple Watch que pediram socorro

O Apple Watch é um equipamento que tem sido uma ajuda para milhões de pessoas, num simples mostrar das horas, ao alarme do dia a dia, passando pela ajuda em caso de necessidade de socorro. A Apple sabe disso, e decidiu partilhar algumas histórias.

Num vídeo simples, com mensagens fortes, a empresa de Cupertino quis salientar um dos maiores trunfos do Apple Watch, máquinas que muito dinheiro trazem à empresa.

A Apple já vendeu mais de 100 milhões de Apple Watch. Este smartwatch é famoso pelo seu fantástico software e, sobretudo, pela dedicação de recursos à vigilância dos sinais vitais de quem usa este relógio.

Num vídeo publicado no canal do YouTube da empresa, a Apple enfatiza os recursos potencialmente salvadores do Apple Watch.

O novo vídeo é intitulado '911' (o nosso 112) e conta três histórias de pessoas que conseguiram a ajuda de serviços de emergência usando o seu Apple Watch.

O vídeo não mostra o Apple Watch em si. Em vez disso, as imagens concentram-se nas histórias dos três utilizadores do relógio que atribuem ao dispositivo a ajuda para chegar ao serviço de emergência de forma célere. O anúncio usa áudio das próprias chamadas para o serviço 911.

Estas são apenas três de muitas histórias incríveis onde as pessoas conseguiram obter ajuda através o Apple Watch.

Escreveu a Apple.

Das três histórias, já aqui tínhamos falado de uma delas. Quando o Apple Watch salvou a vida de um agricultor de 92 anos que sofreu uma queda grave.

Como funciona?

Se o Apple Watch Series 4, Series 5, Series 6 e Series 7 detetar uma queda grave do utilizador emite logo um alerta com vibração, som e ainda e apresenta um aviso no ecrã.

Pode optar por contactar os serviços de emergência ou fechar o aviso ao premir a Digital Crown, tocar em Fechar no canto superior esquerdo ou tocar em "Estou bem".

Se o Apple Watch detetar que está em movimento, irá esperar que responda ao alerta e não entrará automaticamente em contacto com os serviços de emergência. Se o relógio detetar que está inerte há cerca de um minuto, irá efetuar a chamada automaticamente.

Quando a chamada terminar, o relógio envia uma mensagem aos seus contactos de emergência com a sua localização. Desta forma, estes saberão que o relógio detetou uma queda grave e que entrou em contacto com os serviços de emergência. O relógio obtém os contactos de emergência a partir da sua Ficha médica.

Assim, torna-se muito importante preencher estes dados da Ficha médica.

Ativar ou desativar a deteção de queda

Abra a app Apple Watch no iPhone e, em seguida, toque no separador O meu relógio .

. Toque em SOS emergência .

. Ative ou desative a Deteção de queda.

Se introduziu a idade quando configurou o Apple Watch ou na app Saúde, e se a idade for igual ou superior a 65, esta funcionalidade é ativada automaticamente.

Apesar de ser um recurso apurado, a Apple adverte que o Apple Watch não consegue detetar todas as quedas. Contudo, quanto mais ativo for, mais facilmente poderá ativar a deteção de queda, devido a atividades que possam assemelhar-se a uma.