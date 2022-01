NASA mostra ao vivo o desabrochar do escudo solar do Telescópio Espacial James Webb

Depois do lançamento do James Webb e da abertura da sua antena, hoje teremos, segundo as mais recentes informações, a abertura do escudo solar protetor do telescópio da NASA.

Este passo, que é dos mais importantes e arriscados, será acompanhado ao vivo. Saiba onde poderá ver esta nova etapa.

O Telescópio Espacial James Webb prossegue o complexo processo de desdobramento da sua estrutura tipo origami. De etapa em etapa, este equipamento terá de prosseguir o trabalho de montar todo o seu arsenal. Estes passos serão realizados enquanto o telescópio viaja até ao seu destino final, uma órbita à volta do sol.

Uma parte importante deste processo acontece amanhã quando for desdobrado o grande escudo solar. A NASA irá transmitir em direto este evento.

O processo de conseguir levar o telescópio do ponto da sua configuração de lançamento, isto é, todo dobrado dentro de um foguetão, até à sua plena forma, pronto para iniciar operações científicas, é extremamente complexo.

Uma das partes mais cruciais e delicadas desta operação é a implantação do escudo de cinco camadas, do tamanho de um campo de ténis, que servirá para proteger o telescópio do calor do sol.

14 metros de um escudo vital para a sobrevivência do James Webb

Durante a última semana, partes da estrutura de suporte do escudo solar foram já espoletadas no local, culminando na extensão de duas barras médias que esticaram o escudo solar ao longo de toda a sua largura de 14 metros.

Agora, o protetor solar precisa ser esticado. Cada uma das cinco camadas será separada e estendida na sua forma final. Entre estas camadas existirá um espaço para que o calor escape.

Isso começa com a maior camada, a mais próxima do sol, e irá necessitar de 90 cabos no total, presos a várias polias para puxar a blindagem até ao seu lugar.

A implantação completa deve levar pelo menos dois dias. Tudo isto será mostrado pela NASA. Aliás, no site da agência espacial norte-americana há uma calendarização do que será feito nos próximos dias.

