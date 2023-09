Cometa Nishimura poderá ser observado esta noite numa oportunidade única

A observação de cometas a olho nu é uma oportunidade rara e esta noite, se as condições meteorológicas forem favoráveis, poderá ver nos céus o cometa Nishimura.

Nishimura é o nome do astrónomo amador japonês Hideo Nishimura que o descobriu este cometa por mero "acaso" há um mês, no dia 11 de agosto, quando estava a tirar fotografias de longa exposição do céu noturno. Esta noite, de segunda para terça feira, o cometa terá o seu pico de visibilidade, pelo que será o momento ideal para o procurar.

A comunidade científica estima que o cometa Nishimura tenha cerca de 450 a 500 anos de período orbital e que viaja muito rápido no céu, a cerca de 90 quilómetros por segundo, naquela que será a sua velocidade orbital máxima.

Este cometa deverá passar muito perto do sol, uma vez que deverá passar dentro da órbita de mercúrio. O recém-descoberto cometa será visível para os observadores de todo o Hemisfério Norte durante os próximos dias, quando passar em segurança pela Terra a 12 de setembro.

Será necessário "um bom par de binóculos para o ver e também será preciso saber para onde olhar", tal como explicou Paul Chodas, diretor do Center for Near-Earth Object Studies da NASA.

Tornar-se-á mais brilhante à medida que se aproxima do Sol e estará no seu ponto mais próximo da nossa estrela a 17 de setembro, antes de sair do sistema solar.

E para onde olhar para ver o Cometa Nishimura?

Para ver o cometa Nishimura a partir do Hemisfério Norte, é preciso olhar para o horizonte nordeste cerca de uma hora e meia antes do amanhecer. A The Planetary Society refere que deve ser procurado a nascer entre as constelações Caranguejo e Leão e a aproximar-se de Vénus.

Segundo os especialistas esta pode ser a última oportunidade de ver o cometa a partir do Hemisfério Norte antes de se perder no brilho do Sol.