Uma das práticas que menos interessa à Netflix é a partilha de contas entre os utilizadores. Esta é usada por milhares de utilizadores, sendo uma prática comum que traz um prejuízo elevado à empresa.

Não é a primeira vez que a empresa toma ações contra esta prática e agora volta a alertar os utilizadores que estão a abusar das contas.

Abre novamente a caça às contas partilhadas

A partilha de contas do Netflix é algo que muitos consideram natural de se fazer. A empresa sabe de forma clara que esta prática existe e na maioria dos casos pactua com a sua utilização.

Isso não a impede de tomar medidas para controlar a utilização abusiva e tentar educar e consciencializar os utilizadores. Em março do ano passado, a Netflix mostrou alertas e pediu aos utilizadores da mesma conta que confirmassem a morada.

Netflix quer acabar com esta prática recorrente

Na altura esta medida foi limitada, não apenas no número de contas como também na área geográfica onde foi aplicada. A verdade é que parou ao fim de algum tempo, sem que o Netflix continuasse com estas ações junto dos utilizadores que partilhavam as contas.

Agora, segundo que alguns sites, estas ações voltaram e estão a focar-se nos utilizadores em Itália. A forma de agir é a mesma e surgem alertas no browser e pedidos de confirmação quando os utilizadores tentam usar o serviço com contas partilhadas.

Alertas para os utilizadores que abusam desta prática

As opiniões continuam a dividir-se e a prever situações distintas face a este pedido. Alguns preveem problemas para breve, fruto destas novas medidas do Netflix, ao passo que outros acreditam que o serviço não poderá tomar medidas contra os utilizadores e as suas contas.

A verdade é que a Netflix na altura apontou estes alertas e estas confirmações como testes limitados. Agora, vários meses depois, voltam a surgir e a tentar limitar a utilização das contas partilhadas, algo que sempre se soube que um dia poderia acabar.