Há muitos anos que o Shazam dá aos utilizadores uma funcionalidade única. Permite que qualquer música seja identificada, apenas ouvindo o que está a tocar. Após ter sido comprado pela Apple em 2017 e de ter algumas novidades, surge agora outra melhoria única.

A ideia deste serviço é integrar-se no máximo de plataformas e assim ganhar um novo espaço único. Assim, e para dar continuidade às melhorias, está agora no Chrome, onde permite que este browser possa identificar qualquer música.

Quem já experimentou o Shazam sabe o simples que é usar este serviço da Apple. Com a sua app dedicada, permite que qualquer música que esteja a tocar seja identificada, de forma rápida e bastante precisa. Recorre à sua base de dados e abre assim a porta aos utilizadores.

A sua mais recente novidade permite que diretamente no Chrome os utilizadores descubram que música está a tocar no browser. Com toda a mesma simplicidade, os utilizadores só precisam de chamar a extensão para a identificação ser feita.

Naturalmente que devem ter o separador de onde o som está a ser emitido escolhido para que a extensão possa funcionar como pretendido. Também esta não funciona fora do Chrome, o que acaba por limitar a sua utilização a este browser.

Também tal como a app, o Shazam para o Chrome não se limita a identificar a música que está a tocar. O utilizador pode depois ouvir esta música diretamente no Apple Music, o serviço que está agora associado ao Shazam e à sua pesquisa.

A interface desta extensão do Chrome permite ao utilizador gerir todas as suas pesquisas e aceder-lhes. As que não quiser manter podem ser simplesmente eliminadas e abandonadas de forma permanente. É também aqui que podem aceder às músicas encontradas.

Esta é uma excelente adição para o Chrome e para todos os que ouvem música no browser. O Shazam procura na sua base de dados quase infinita e certamente encontrará o que procuram. Esta foi uma excelente compra da Apple, que agora a potencia junto dos seus serviços e utilizadores.