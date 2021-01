Dica: Sabia que seu Apple Watch pode funcionar como ecrã de vlogging?

Não há a mínima dúvida que ainda há muito para inventar e reinventar. Aliás, descobrem-se funcionalidades tão simples que ficamos admirados como só agora foram lembradas ou descobertas. Assim, o que vamos mostrar foi uma dica muito interessante partilhada por um utilizador do Twitter @PeterSciretta. Tire partido da funcionalidade do Apple Watch, mais concretamente da app Comando da câmara.

Poderá usar o seu iPhone como câmara para vlogging e o ecrã do Apple Watch irá ajudar a perceber o que está a ser captado.

Usar o Apple Watch como ecrã remoto do iPhone

Quem não tem cão, caça com gato e este adágio popular cai que nem uma luva na dica que deixamos hoje. A capacidade do Apple Watch de atuar como um controlo remoto para a câmara do seu telefone foi mencionada no seu anúncio. Quer isto dizer que já existe há algum tempo, mas muitas pessoas ou nunca usaram, ou usam esporadicamente para “brincar”.

No nosso caso, usamos esta funcionalidade para pousar o iPhone para fotografar um grupo, e esta app mostra se está tudo enquadrado e permite o disparo remoto. Contudo, ainda há outra funcionalidade muito interessante.

O utilizador do Twitter @PeterSciretta apontou que também podemos tirar proveito desta app usando-a como um auxiliar de vlog. Isto é, quando temos o iPhone a gravar-nos, não vemos o ecrã. Assim, ativando esta câmara no Apple Watch e colocando o relógio à volta do iPhone, ganhamos um ecrã extra.

Vlogging: Também dá para fazer com Android Pixel Phone

Os utilizadores do Android também poderão, alguns, ter esta capacidade. Isto é, os dispositivos Wear OS também podem atuar como um monitor da câmara quando ligados a telefones Pixel.

Além disso, o truque do Apple Watch também funcionará com a popular aplicação de câmara de vídeo FiLMiC Pro. Dessa forma, é possível obter todos os benefícios que a aplicação de terceiros oferece, além da visualização remota usado no relógio.

Sim, é verdade que esta não será a melhor opção para quem quer de facto fazer vlogging “à séria”. mas para desenrascar, é uma solução muito interessante à ali à mão de semear.