Apple: App Store volta a bater recorde de vendas no final de 2020

O final do ano é, por norma um momento de muita atividade nos produtos da Apple. Com as vendas a subir, também as suas lojas de apps ganham um novo fôlego, disparando a instalação de novas propostas e também as vendas.

Depois de um ano conturbado, a App Store voltou a ter um bom desempenho no final de 2020. Segundo a Apple, foram gastos 1,8 mil milhões de dólares na sua loja de apps e estes números não se ficam por aqui.

Mais um final de ano épico para a App Store

Sendo o único ponto para obter app para o ecossistema iOS da Apple, é normal que a App Store ganhe mais atividade nos momentos de maior venda de dispositivos. A Apple tem no final do ano um momento normalmente de grandes números de vendas e este ano passado não foi diferente.

Com um leque de propostas que os utilizadores querem usar, muitas vezes não se limitam a instalar as apps gratuitas e compram também muito. No final de 2020, e segundo a Apple, os valores das vendas voltaram a disparar e atingiram os 1,8 mil milhões de dólares.

Vendas cresceram para a loja da Apple

Este é um valor impressionante, mas pode ser ofuscado por outro ainda mais importante. Apenas no dia de ano novo a App Store disparou e foram gastos 540 milhões de dólares em apps. Este valor representa um crescimento de 40% face ao ano anterior.

A Apple destacou ainda o papel da App Store no seu ecossistema e em especial em todos os que criam apps para o iOS. Revelou que desde 2008 os programadores já receberam mais de 200 mil milhões de dólares.

Não vive apenas das apps disponíveis

Na mesma publicação da Apple a marca fez referência a outros dos seus serviços e aos seus resultados no final de 2020. Mais de 90% dos utilizadores do iOS 14 usaram as novas funcionalidades do Apple Music. Também o Apple Books cresceu e tem já 90 milhões de utilizadores mensais e o Apple Arcade tem mais de 140.

Estes são valores excelentes para a App Store, prometendo um ano de 2021 muito ativo. A empresa deverá começar em breve uma verdadeira batalha contra várias entidades que querem uma loja mais aberta e mais justa para os programadores.