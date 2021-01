Coral Island, um Farmville numa ilha paradisíaca

Dos estúdios indie indonésios Stairway Games, encontra-se em desenvolvimento o colorido jogo Coral Island, um título com algumas semelhanças ao conhecido Farmville, mas passado numa ilha paradisíaca.

Venham conhecer como é a vida em Coral Island.

Pelas palavras da equipa de desenvolvimento da Stairway Games, este é um “A traditional farming sim game set on a tropical island“, ou em português, “Um jogo tradicional de farming mas passado numa ilha tropical“.

De uma forma superficial, acredito que Coral Island vai apresentar algumas semelhanças a jogos como Farmville, Animal Crossing e The Sims.

A ideia da Stairway Games é criar um jogo, com uma ilha paradisíaca como pano de fundo onde o jogador vai ter muitas tarefas a concluir.

Uma das principais será, como já devem ter percebido, o cultivo de plantações diversas de produtos de horticultura e fruta. Também a criação de animais será possível. Nada de novo, ou seja, uma espécie de Farmville tropical. Transformar uma área deserta numa quinta de sucesso será, portanto, o principal objetivo do jogador.

O jogo apresenta ainda variados personagens com os quais podemos interagir, seja para conhecer um pouco mais da história da ilha, seja para receber alguns items ou ajudas no decorrer da nossa aventura.

Há muito para fazer em Coral Island e uma das atividades possíveis será a descoberta de grutas que escondem gemas e pedras preciosas. No entanto, nestas cavernas podem-se esconder surpresas desagradáveis, pelo que será melhor levar uma arma nessas aventuras e dessa forma, esperar algum tipo de combate.

No entanto, não se ficará por aqui e existirá ainda uma inclinação mais social no jogo, e inclusive, o jogador pode estabelecer uma família na ilha.

Contudo, Coral Island vai apresentar ainda uma mecânica totalmente inédita e que transforma o jogo numa mensagem de esperança e atenção ecológica: mergulho nos corais.

Efetivamente, em Coral Island, o jogador pode fazer mergulho nos corais que circundam a ilha e pode inclusive, proceder à proteção e revitalização desses mesmo corais. A mensagem é clara: temos de proteger os corais de todo o planeta, pois estão a morrer aos poucos e com eles muita fauna marinha.

Segundo os responsáveis pelo jogo, será possível uma enorme personalização, tanto do nosso personagem, como da nossa casa.

Coral Island chegará ao PC no último trimestre do ano, e terá uma campanha Kickstarter com início a 1 de fevereiro.