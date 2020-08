A polémica instalou-se depois que a Apple e a Google eliminaram o popular jogo Fortnite da suas lojas de aplicações. Em causa está a manobra da Epic Games para receber pagamentos diretos. Desta forma, a criadora de jogos conseguia contornar a taxa de 30% sobre transações na App Store e no Google Play Store.

Taxa de 30% sobre transações na App Store e Google Play: Sim ou Não?

Sempre que há uma transação através de alguma aplicação para iOS e Android, é aplicada uma taxa de 30% cujo valor fica do lado da Apple e da Google, respetivamente.

Esta política tem sido amplamente criticada pelos programadores, mas também por algumas personalidades, como o fundador do Telegram que acusou a Apple de destruir as startups com esta taxa. Estas críticas tomaram outras proporções e originaram mesmo uma queixa formal contra a Apple à Comissão Europeia por práticas anticompetitivas.

A mais recente situação que fez reacender os ânimos e questionar as práticas das lojas de aplicações foi a eliminação do Fortnite da App Store e Google Play. A Epic Games, dona do popular jogo, fez uma manobra para receber pagamentos diretos e conseguir passar por cima das taxas das lojas de apps.

A situação já levou a Epic Games a processar a Apple, apelando ao tribunal para que a marca da maçã pare com estes bloqueios, pois podem ter consequências irreparáveis para a criadora de jogos. Mas a empresa de Cupertino já respondeu oficialmente, comparando a Epic Games aos ladrões que saem da loja da Apple sem pagar pelos produtos que levam.

Participe na nossa questão desta semana

Concorda com a taxa de 30% sobre transações na App Store e Google Play? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

