E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Testámos detalhadamente o Samsung Galaxy S22 Ultra, falámos sobre avanços na ciência no tratamento de cancro, dos novos CPU Ryzen PRO 6000 para portáteis, e muito mais.

Há 17 anos, o mundo estava diferente. Em 2005 as ambições do planeta eram mais comedidas, a globalização tinha um alcance marcado pela TV e a internet "rápida" em Portugal ainda tentava conquistar o público. Hoje, depois de uma pandemia, e a viver uma guerra, com o olhar mais virado para o Universo, o mundo está mais tecnológico, mas muito menos tolerante!

Neste décimo sétimo aniversário estamos todos de parabéns, leitores, parceiros, amigos e staff. Venham mais uns tantos!

Ouvimos muitas vezes que as radiações emitidas pelos telemóveis são de tal forma prejudiciais que podem resultar em tumores cerebrais. Tendo em conta esses dizeres, os investigadores têm debruçado a sua atenção neste assunto, por forma a perceber se se confirma, ou não.

Um novo estudo deu mais respostas e veio dar força àquilo que investigações anteriores já haviam percebido.

A Samsung tem no Galaxy S22 Ultra a união entre a linha S e a linha Note. Com o mercado dos smartphones de topo a evoluir para versões dobráveis é natural que ajustes tenham que ser feitos, principalmente na Samsung que é a líder no segmento.

O Samsung Galaxy S22 Ultra será então uma evolução necessária? Depois de um período de testes temos algumas considerações a tecer.

A AMD é uma das empresas do segmento de hardware que mais tem crescido no mundo tecnológico. A sua ascensão tem sido feita de uma forma sólida e segura, através do lançamento de várias novidades para o mercado.

Neste sentido, a fabricante acaba de apresentar a sua nova linha de processadores Ryzen PRO 6000 destinados aos computadores portáteis profissionais.

A promessa da Starlink passa por disponibilizar uma rede de Internet global, disponível no mundo inteiro. A questão, que pretende ser respondida pela Delta Airlines, foca-se na viabilidade de a constelação de satélites fornecer Wi-Fi durante os voos.

Hoje em dia, nem todas as companhias garantem esse acesso.

O caminho tem sido longo e, apesar dos avanços, a solução para os vários cancros ainda não existe. Contudo, uma nova técnica foi capaz de eliminar, com sucesso, 75% dos tumores, utilizando ultrassons.

Neste momento, o novo tratamento está a ser testado numa investigação sobre o cancro do fígado, nos Estados Unidos e na Europa.

Um dos jogos que mais expetativas gerou neste inicio de 2022 foi LEGO STAR WARS The Skywalker Saga. Trata-se do regresso de uma união entre duas marcas que no passado deixou saudades.

No entanto, desta vez, o jogo não se baseia em nenhum Episódio em particular mas, em toda a saga STAR WARS, com tudo o que isso envolve.

Nós já explorámos a Galáxia.

O mundo tecnológico evolui a olhos vistos. E se ainda há bem pouco tempo estávamos a falar na novidade da litografia de 3 nm, atualmente esse processo de fabrico já faz parte das notícias corriqueiras. Mas a grande novidade agora é mesmo a litografia de 2 nm.

Desta forma, e tal como já seria de prever, a taiwanesa TSMC vai vários passos à frente das rivais. E segundo as mais recentes informações, a Apple e a Intel serão as primeiras a receber o novo processo de fabrico de 2 nanómetros.

O Grande Colisor de Hadrões, o acelerador de partículas do CERN, volta novamente a funcionar depois de uma paragem de três anos.

Com este reiniciar da "máquina", os físicos, apesar de muitos desafios impostos ao próprio reiniciar um acelerador de partículas, estão confiantes em trazer novas descobertas, em particular sobre matéria escura.

Os smartphones dobráveis continuam a ser a aposta das fabricantes de smartphones e, não parecem existir grandes dúvidas de que serão as máquinas de topo preferidas pelos consumidores com elevado poder de compra. A Samsung é líder, mas há outras fabricantes com propostas, como a Huawei, OPPO e até Xiaomi.

O sucessor do Huawei Mate Xs chegará dois anos depois e já há data marcada.

Há vários anos que se fala na possibilidade da Google lançar um relógio. Este terá certamente todas as caraterísticas que a gigante das pesquisas entende serem necessárias e irá fazer uso de muita tecnologia que atualmente já tem.

Este novo smartwatch tarda a ser uma realidade, mas agora a Google parece ter dado mais um passo importante. Um novo passo foi dado e acabou por ser uma das confirmações que se esperavam e que confirma que o Pixel Watch vai ser uma realidade.

A União Europeia (UE) fechou ontem um acordo sobre a nova Lei de Serviços Digitais, que obrigará as plataformas ‘online’ a moderar os conteúdos e a tornar os algoritmos mais transparentes, sob risco de pagamento de multas milionárias

Saiba tudo o que ficou decidido e algumas das obrigações das gigantes tecnológicas.