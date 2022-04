Ordem dos Engenheiros alvo de um ataque informático

Os ciberataques a entidade do nosso país têm sido bastante frequentes e nesse sentido é preciso reforçar a segurança digital. Do que se sabe, apenas uma parte dos ataques informáticos são do conhecimento público, e há muitas entidades que até desconhecem que têm infiltrados.

O alvo mais recente de um ataque informático foi a Ordem dos Engenheiros.

Ordem dos Engenheiros: Ataque à plataforma gere a comunicação com os seus membros

A Ordem dos Engenheiros (OE) informou no seu site que foi vítima de um ataque informático, de origem ainda indeterminada, a uma das plataformas que gere a comunicação eletrónica com os seus membros. A OE mantém-se em contacto permanente com a empresa gestora da referida plataforma, bem como com as autoridades competentes, no sentido de apurar se existiu acesso indevido a alguns dos dados pessoais dos seus membros.

A OE informa que irá manter a comunicação com todas as partes interessadas no âmbito da postura de habitual transparência com que está comprometida.

A OE é a associação pública representativa dos diplomados em cursos de Engenharia, graus académicos de bacharel, licenciado, mestre ou doutor em engenharia no âmbito do Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, alterado pelo Decreto-lei nº 107/2008, de 25 de junho que exercem a profissão de engenheiro e de regulação profissional dos engenheiros portugueses.

As estatísticas da Procuradoria-Geral da República (PGR) mostram que a cibercriminalidade em 2020 aumentou 182% face a 2019, e os ciberataques a organizações portuguesas em 2021 cresceram 81% face ao ano anterior. Ao mesmo tempo, num relatório recente da empresa europeia de cibersegurança, S21sec, Portugal ocupa o 31º lugar entre os 101 países mais afetados por ataques de ransomware.