Apple lança programa de reparação para o Apple Watch Series 6

A Apple determinou que o ecrã de uma percentagem muito pequena de dispositivos Apple Watch Series 6 de 40mm pode ficar permanentemente em branco. Os dispositivos afetados foram fabricados entre abril de 2021 e setembro de 2021. Nesse sentido, a empresa de Cupertino lançou um novo programa de reparação.

Os clientes afetados poderão solicitar uma reparação gratuita através da Apple ou de Fornecedores de Serviços Autorizados (AASPs). Veja aqui se o seu está neste lote.

Programa de reparação especial

A Apple lançou um programa de reparação para o Apple Watch Series 6 para abordar a questão do "ecrã em branco". Conforme podemos ver na comunicação da tecnológica americana, serão "poucos" os dispositivos a sofrer deste problema.

Contudo, para prolongar o tempo de garantia para esta versão do smartwatch da Apple, há um novo programa especial.

Os dispositivos afetados por esta questão serão reparados gratuitamente. O programa abrange os relógios Apple Watch Series 6 elegíveis durante dois anos após a primeira venda ao retalho da unidade e é válido em todo o mundo.

Como pode saber se o seu Apple Watch está no lote defeituoso?

O seu Apple Watch tem um número de série. Use esse número no verificador do número de série neste link para ver se o seu dispositivo é elegível para este programa.

Se assim for, um Fornecedor de Serviços Autorizado Apple prestará o serviço, gratuitamente.

Como encontrar o número de série ou o IMEI do Apple Watch

Saiba onde encontrar o número de série do seu Apple Watch e o IMEI dos modelos do Apple Watch GPS + Cellular.

Como encontrar o número de série ou o IMEI

No Apple Watch, abra a app Definições. Toque em Geral > Informações e, em seguida, desloque-se para baixo. Procure o número de série ou o IMEI.

Se não tiver o Apple Watch, pode utilizar o iPhone:

No iPhone, abra a app Watch. Toque no separador Apple Watch Series 6 e, em seguida, toque em Geral > Informações. Procure o número de série ou o IMEI.

O IMEI está disponível apenas nos modelos do Apple Watch GPS + Cellular.