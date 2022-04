Ao escolher criar uma versão mini do iPhone 13, a Apple arriscou muito junto dos seus utilizadores. Se tradicionalmente as escolhas recaem nos modelos maiores, havia a ideia de que muitos queriam um smartphone menor.

As provas têm-se acumulado e agora voltam a surgir números pouco positivos. As vendas do iPhone 13 mini estão a atingir mínimos e isso deverá estar a preocupar a Apple. Os rumores apontam para uma solução, que não deverá agradar a todos.

iPhone 13 mini vende cada vez menos

Apesar de ter todo o hardware que os restantes modelos, o iPhone 13 mini aposta num formato mais pequeno e mais ajustado a um lote de utilizadores. Isto garante todo o desempenho de um iPhone normal, mas num corpo de tamanho reduzido.

Os dados mais recentes, referentes às vendas dos diferentes modelos do iPhone nos EUA, revelam algo que não é positivo. As vendas do iPhone 13 mini continuaram a cair de forma acelerada. Os valores para o período apresentado representam apenas 3% das vendas, um valor similar ao modelo anterior, o iPhone 12 mini.

Outros modelos do iPhone 13 estão a crescer

Claro que outros modelos do iPhone 13 tiveram um desempenho muito melhor. O modelo base do iPhone da Apple parece ter atingido valores muito elevados e destronam outros modelos. Este conseguiu uma quota de vendas que se destaca, com 38% dos valores de vendas.

Curiosamente, os modelos mais antigos parecem continuar a ter um interesse grande nos utilizadores. Assim, temos o iPhone 11 (com 2 anos), o iPhone SE 2020 e o iPhone XR (com 3 anos) a conseguir garantir 15% das vendas neste trimestre.

Apple vê os seus smartphones a serem mais trocados

No primeiro trimestre de 2022, 20% dos compradores relataram ter o seu smartphone anterior há três anos ou mais anos, em comparação com 34% no último trimestre de 2021. Importa notar que o iPhone 13 traz melhorias quando comparado com o antecessor, como um notch e câmara menor, 5G e melhorias na bateria.

Com esta prestação, parece lógica a decisão da Apple de (supostamente) terminar a vida do seu modelo mini. O iPhone 13 mini poderá ser o último modelo a seguir esta filosofia, passando a Apple a apostar mais forte nos seus restantes modelos, já com provas dadas.