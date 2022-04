Huawei Mate Xs 2 – Há um novo dobrável a caminho

Os smartphones dobráveis continuam a ser a aposta das fabricantes de smartphones e, não parecem existir grandes dúvidas de que serão as máquinas de topo preferidas pelos consumidores com elevado poder de compra. A Samsung é líder, mas há outras fabricantes com propostas, como a Huawei, OPPO e até Xiaomi.

O sucessor do Huawei Mate Xs chegará dois anos depois e já há data marcada.

Huawei Mate Xs 2 - o sucessor está a chegar

Foi há cerca de dois anos que a Huawei apresentou o seu smartphone dobrável, o Huawei Mate Xs. Apesar de já terem sido lançadas outras propostas, o Mate Xs ainda pode ser considerado um dos dispositivos mais inovadores da marca, com o SoC Kirin 990 5G e um design Falcon Wing, que permitem um desempenho poderoso, capaz de proporcionar uma experiência de utilização perfeita em ambos os modos: smartphone e tablet.

Agora é o momento do mundo se preparar para a chegada de mais um smartphone dobrável e de um digno sucessor ao Mate Xs, esperando que o sucesso dos smartphones dobráveis seja crescente. Aliás, este espera-se que seja um ano de verdadeira viragem, no segmento de topo, com mais modelos dobráveis e mais aceitação por parte dos consumidores.

Ainda que não tenha um anúncio global, a informação é oficial e partilhada no Weibo pela Huawei. No dia 28 de abril, na China, às 19h (12h de Lisboa), será apresentado o novo dobrável da Huawei, o Mate Xs 2, com nome oficial divulgado.

Espera-se que nesta nova versão que chega dois anos depois do primeiro, muitos aspetos sejam melhorados, nomeadamente o seu aspeto de protótipo, ficando finalmente enquadrado no segmento de topo onde pertence.

Não existem grandes informações em termos de especificações, nem se sabe se esta versão terá palco nas lojas a nível global ou se será mais um dos dobráveis limitados à China.