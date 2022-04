Tesla Model Y colide com jato particular que custa milhões

É comum dizer-se que tudo o que envolve um Tesla é notícia à escala mundial. Desta vez circula um vídeo que mostra um Tesla Model Y a colidir com jato particular de 3,5 milhões de dólares.

De acordo com as informações, tudo aconteceu depois de o proprietário ter ativado a funcionalidade "Smart Summon".

Smart Summon do Tesla permite movimentar o carro até ao dono

Um vídeo publicado no Reddit na passa quinta-feira mostra um veículo da Tesla a colidir lentamente com um jato particular. Segundo as informações, o jato tem um valor de 3,5 milhões de dólares e o acidente aconteceu depois de ter sido ativada a funcionalidade Smart Summon. Esta funcionalidade permite trazer o carro para junto do seu dono, numa distância máxima de 60 metros e com linha de vista.

As evidências que se podem ver no vídeo revelam que o proprietário não prestou muita atenção às movimentações do veículo, pois parece haver tempo de sobra para ver que o veículo estava a ir na direção do jato.

Além disso, para que o Smart Summon funcione, o proprietário precisa manter o dedo num botão da app. Assim que se levanta o dedo, o carro para. Neste caso, é particularmente preocupante que o veículo Tesla tenha continuado a avançar depois de entrar em contacto com o avião.

A pessoa que postou originalmente o vídeo escreveu que viu o acidente acontecer num evento organizado pelo fabricante de aeronaves Cirrus.

A funcionalidade Smart Summon foi projetada para uso em estacionamentos ou onde a área circundante é familiar e previsível. Os problemas desta funcionalidade são já bem conhecidos e acumulam-se com o tempo, revelando que esta "movimentação" do veículo ainda não é muito inteligente e confiável.