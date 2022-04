Ainda estamos a alguns meses de conhecer a próxima versão do Android e a Google parece que está já a trabalhar em algumas novidades que vão para lá do Android 13. Ainda está num estado muito inicial, mas o Android 14 parece estar a começar a tomar forma.

Esta é uma informação oficial, mas que não tem ainda uma formalização pela Google. O nome da nova versão existe e foi revelada, mostrando que a Google está apostada em seguir a sua filosofia de dar nome de sobremesas às versões do Android.

A Google é conhecida por dar a cada nova versão do Android alguns pormenores especiais e que a distingue das demais. A mais visível destas é sem qualquer dúvida o nome associado, que sempre se baseou no nome de sobremesas e a doces.

Para além desta caraterística, temos ainda a ordem alfabética que cada uma destas versões respeita. Depois do Android 12, lançado em 2020 com o nome Snow Cone, temos agora a ser preparado o Android 13 com o nome Tiramisu, e esperado para o final do verão.

Agora, e na página do código do Android Open Source Project, surgiu agora uma novidade interessante e que confirma o passado.. A gigante das pesquisas apresentou de forma não oficial o nome do Android 14. Sabe-se agora que terá a designação Upside Down Cake.

Tal como acontece desde 2019, com o Android 10, a Google não deverá adotar publicamente o nome da versão e deverá usar apenas o número da mesma de forma pública. Este nome de sobremesa ou doce deverá ficar como identificação interna para os programadores.

Cupcake – Android 1.5 (2009)

Donut – Android 1.6 (2009)

Eclair – Android 2.0 e 2.1 (2009)

Froyo – Android 2.2 (2010)

Gingerbread – Android 2.3 (2010)

HoneyComb – Android 3 (2011)

Ice Cream Sandwich – Android 4.0 (2011)

Jelly Bean – Android 4.1, 4.2 e 4.3 (2012)

KitKat – Android 4.4 (2013)

Lollipop – Android 5 (2014)

Marshmallow – Android 6 (2015)

Nougat – Android 7 (2016)

Oreo – Android 8 (2017)

Pie – Android 9 (2018)

Queen’s Cake – Android 10 (2019)

Red Velvet Cake – Android 11 (2020)

Snow Cone – Android 12 (2021)

Tiramisu – Android 13 (2022)

Upside Down Cake – Android 14 (2023)

Por agora o Android 14 é apenas um nome e uma base de trabalho. A Google deverá começar em breve a preparar novidades para esta versão, ao mesmo tempo que termina o trabalho que já está a ser avaliado nas diferentes versões beta que tem estado a lançar.