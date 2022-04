Apesar de não ser muito conhecido, a Apple tem há muitos anos uma versão servidor do seu macOS. Este sistema complementa o que a gigante de Cupertino tem no seu sistema base, com várias funcionalidades adicionais.

Esta versão há algum tempo que vinha a perder visibilidade e agora a Apple resolveu colocar um ponto final no macOS Server. Este não receberá nenhuma atualização no futuro, mas poderá continuar a ser usado por quem já o tinha comprado.

A Apple já tinha começado este processo

A gestão dos sistemas operativos da Apple é feita de forma muito criteriosa. Apenas as versões que são úteis estão presentes e a cada novo lançamento estas são atualizadas e recebem novas funcionalidades e melhorias, acessíveis a todos.

Foi neste espírito de reorganização que a Apple começou há alguns anos a trazer para o seu sistema operativo principal as funcionalidades do macOS Server. Este sistema era dedicado a gerir os equipamentos da marca em cenários empresariais ou escolares, sempre de forma simples e centralizada.

macOS Server chega agora ao fim

Agora, e de forma oficial, a Apple resolveu colocar um fim no macOS Server e deixar de o ter disponível para novos utilizadores o poderem comprar. Foi na página de suporte desta versão do seu sistema operativo que esta novidade foi anunciada, tendo o dia 21 de abril como marco.

Ainda que tenha descontinuado esta versão, a Apple não o irá remover de forma completa para os utilizadores. A empresa garante que esta versão poderá continuar a ser descarregada e instalada no macOS Monterey pelos atuais clientes, que já a tenham comprado.

Nem todas as funcionalidades saíram desta versão

Apesar de ter trazido para as mais recentes muitas das funcionalidades do macOS Server, a Apple tem ainda várias em falta. Não se esperam que venham a ser incorporadas e por isso faz sentido que esta versão continue ativa.

Chega assim ao fim uma das versões mais antigas dos sistemas da Apple. Lançado há 23 anos, o macOS Server chegou pela primeira vez como Mac OS X Server 1.0 em 1999. A partir do Mac OS X 10.7 Lion, o Server tornou-se uma aplicação da App Store sendo instalada no macOS.