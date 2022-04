A Play Store da Google é o centro de todo o ecossistema do Android. É ali que os utilizadores concentram a sua pesquisa por apps que vão complementar as funcionalidades do Android e permitir retirar ainda mais dos smartphones.

Uma análise recente veio mostrar uma nova realidade no Android, que vai contra o que era esperado. A Play Store perdeu 1 milhão de apps nos últimos 4 anos, o que não é necessariamente mau para a Google e para o seu sistema.

Como qualquer sistema operativo moderno, também o Android precisa de apps para ser mais atrativo e completo. Este cenário tem estado em constante crescimento, fruto de um ecossistema forte e de um leque de utilizadores que também não para de crescer.

Mesmo com todos os problemas identificados, os utilizadores do Android confiam na Play Store e nas apps disponíveis. Curiosamente o cenário inverteu-se e a loja de apps da Google está a perder cada vez mais apps.

Uma análise recente avaliou a presença de apps na Play Store do Android e chegou a uma conclusão importante. Nos últimos 4 anos o número de apps desceu dos 3,6 milhões de registos em março de 2018 para as 2.591.578 apps em março deste ano, com uma quebra de 28%.

A razão para esta mudança é muito simples e bastante positiva para o Android e para os seus utilizadores. A Google tem estado ativamente a filtrar e a remover apps maliciosas ou que não cumprem as regras que a empresa definiu

Mesmo com esta diminuição, a Play Store consegue ser ainda a loja com mais apps disponíveis. A Apple tem na App Store a segunda posição com 2,3 milhões de apps. No caso do Android a loja da Google tem ainda de competir com outras propostas, como a loja da Amazon ou a F-Droid.

Como pode ser visto, a perda de apps na Play Store está muito longe de ser um problema para o Android. Tudo não passa de uma limpeza que a Google tem estado a fazer, para tornar esta loja mais segura e sem todos os problemas que tão bem conhecemos.