E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, falámos dos novos C4 e C4 X, do anisão supersónico XB-1, do desempenho fotográfico do OPPO Find X8 Pro, analisámos o smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, e muito mais.

Uma nova plataforma que permite aceder gratuitamente a livros digitais e audiolivros fica disponível, hoje, a partir das 15h, em todo o país. A iniciativa BiblioLED visa, entre outras coisas, "fomentar os hábitos de leitura".

Já estão abertas as pré-reservas para o novo Hyundai INSTER, um modelo urbano 100% elétrico, com autonomia de até 360 quilómetros (ciclo WLTP). Este SUV, que combina um interior espaçoso e um exterior compacto, mas arrojado, está disponível a partir de 19.250 euros.

Fomos conhecer de perto os novos Citroën C4 e C4 X, que acabam de chegar a Portugal, com várias novidades! A Citroën continua a apostar em soluções multienergias, permitindo que cada cliente escolha a versão que melhor se adapta às suas necessidades. Com este lançamento, a marca renova a sua gama de berlinas do segmento médio (C), trazendo mais opções e versatilidade para o dia a dia.

Estamos habituados a ver a IA a consumir recursos quase infinitos e a ter um custo elevado. Ainda que acessível a todos, propostas como o ChatGPT, o Gemini ou o Copilot têm um custo para quem quer mais. A verdade é que a revolução DeepSeek parece mostrar que afinal a IA não é cara e pode ser algo que todos podemos ter acesso.

Na terça-feira, sobre um deserto na Califórnia, uma aeronave desenvolvida de forma privada quebrou pela primeira vez a barreira do som. O XB-1 da Boom Supersonic atingiu Mach 1.122, marcando um feito significativo para a aviação supersónica.

A OPPO quis quebrar barreiras com o Findo X8 Pro e isso ficou patente desde o primeiro momento. Este smartphone é a prova de que a fotografia tem espaço para crescer e melhorar. Ao juntar um Zoom Telescópico com a IA, criou uma revolução na fotografia dos smartphones a que todos podemos já aceder para criar fotos perfeitas.

A Samsung e a Google estão prestes a lançar os seus próprios óculos de realidade aumentada para rivalizar com os Vision Pro da Apple. Mas já há quem tenha tido um primeiro contacto com estes óculos e tenha descoberto dois pontos que podem ser essenciais para dominar o mercado: a integração com IA e o controlo por voz.

O Renault Filante Recorde 2025 foi concebido para ser ousado e inovador, fundindo a herança da Renault com uma visão futurista da mobilidade elétrica.

Ainda que Elon Musk prometa muito e acabe por não cumprir na totalidade o que revela, a Tesla tem conseguido revolucionar a indústria, em especial nos seus processos de produção. A automação está sempre presente e agora a marca revelou algo novo, embora que natural. A Tesla inovou e os carros da marca agora já saem sozinhos da fábrica.

O Redmi Note 14 Pro+ é o mais recente modelo da bem sucedida série Redmi Note da Xiaomi, uma série com dispositivos premium de gama média. Embora o dispositivo tenha sido inicialmente lançado exclusivamente na China, está agora também disponível na Europa. Deixamos a nossa análise a esta máquina.

A HONOR tem uma presença cada vez mais forte em Portugal, onde o mercado tem reagido de forma muito aberta à marca. Com smartphones únicos como o Magic V3, consegue agora reforçar a sua presença no nosso país com os novos Magic7 Pro, Magic7 Lite e Magic7 RSR.