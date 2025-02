O PowerToys reúne um lote de ferramentas único e que tornam o Windows ainda melhor para todos os utilizadores, desde o mais básico ao mais exigente. Esta solução da Microsoft aberta a todos prepara-se agora para novidades. Em breve o PowerToys vai conseguir converter ficheiros de áudio e multimédia.

Novidades em breve no PowerToys da Microsoft

Em maio de 2024, a Microsoft lançou o Power Toys 0.81, uma atualização importante para o conjunto de ferramentas favorito dos fãs para o Windows 10 e 11. A atualização introduziu a funcionalidade Advanced Paste com tecnologia de IA, que ajuda os utilizadores a converter o texto copiado em outros formatos.

Embora o foco principal da ferramenta sejam os programadores, uma futura atualização tornará o Advanced Paste muito mais útil para outros utilizadores. Com a próxima atualização, o PowerToys Advanced Paste permitirá converter ficheiros de média para diferentes formatos.

Por exemplo, converter um ficheiro de áudio ou vídeo num ficheiro mp3, ou converter um vídeo num mp4 (H. 264/AAC) preservando a taxa de bits, as dimensões do vídeo, os metadados e muito mais. A atualização foi anunciada por Clint Rutkas no X.

Conseguir converter ficheiros de áudio e multimédia

Para além do suporte de ficheiros multimédia, uma futura atualização do Advanced Paste permitirá cancelar ações, o que é muito útil para tarefas de longa duração. Além disso, a interface do utilizador irá exibir o progresso da tarefa atual para poder compreender melhor quanto tempo levará a ser concluída.

Conforme o pull request no GitHub, o módulo Advanced Paste atualizado deverá chegar à próxima atualização do PowerToys, a versão 0.89, que deverá chegar no final de fevereiro. Além do Advanced Paste, o Microsoft trabalha em numa grande atualização para o Run.

No final de dezembro de 2024, a Microsoft anunciou o PowerToys Run v2 com uma interface de utilizador renovada, um modelo de extensão reformulado com a capacidade das extensões escolherem a sua superfície de renderização para uma melhor experiência de utilizador e outras mudanças impulsionadas pela comunidade. Enquanto a Microsoft prepara estas características e atualizações interessantes, a mais recente versão pode ser descarregada no GitHub.