HONOR reforça presença em Portugal com os novos Magic7 Pro, Magic7 Lite e Magic7 RSR

A HONOR tem uma presença cada vez mais forte em Portugal, onde o mercado tem reagido de forma muito aberta à marca. Com smartphones únicos como o Magic V3, consegue agora reforçar a sua presença no nosso país com os novos Magic7 Pro, Magic7 Lite e Magic7 RSR.

HONOR Magic7 Pro

A HONOR anunciou o lançamento do HONOR Magic7 Pro em Portugal, com capacidades de IA de ponta para fotografia, qualidade de ecrã melhorada e desempenho de hardware excecional. O dispositivo vem também com a aplicação Google Gemini pré-instalada, um assistente de IA que pode ajudar os utilizadores a melhorar ideias, aprender de novas formas, escrever e-mails, planear eventos e muito mais.

O HONOR Magic7 Pro possui o HONOR AI Falcon Camera System, que inclui uma câmara principal Super Dynamic de 50MP, uma câmara grande angular de 50MP e uma câmara teleobjectiva de 200MP. O dispositivo também integra o AI HONOR IMAGE ENGINE, o primeiro Mobile Imaging System da indústria com AI Large Models Híbridos, proporcionando aos utilizadores uma experiência fotográfica sofisticada e inteligente.

O Magic7 Pro possui uma bateria de silício-carbono de terceira geração de 5850mAh, que fornece energia fiável a baixas temperaturas e suporta carregamento rápido. O dispositivo é alimentado pela plataforma móvel Snapdragon 8 Elite e possui uma gama de funcionalidades de conforto ocular com IA, incluindo o ecrã de luz polarizada circular que imita as características da luz solar.

HONOR Magic7 Lite

A HONOR anunciou também o lançamento do HONOR Magic7 Lite, que estabelece uma referência como o smartphone de gama média mais potente disponível no mercado em Portugal. O dispositivo integra uma durabilidade excecional, uma bateria de longa duração, uma qualidade de ecrã impressionante, capacidades fotográficas e uma experiência de IA avançada.

O HONOR Magic7 Lite inclui a nova geração de ecrãs https://pplware.sapo.pt/wp-admin/themes.phpHONOR anti-queda, que oferece uma impressionante resistência a quedas de alturas até 2 metros. O dispositivo também alcançou uma notável melhoria de 166% na fiabilidade global em comparação com o seu antecessor.

O Magic7 Lite é o primeiro smartphone do mercado com uma bateria ultra-portátil de 6600 mAh. Os utilizadores podem desfrutar de um dia inteiro de utilização ininterrupta com um único carregamento. O dispositivo conta ainda com um ecrã OLED Eye-comfort de 6,78 polegadas com suporte para 1,07 mil milhões de cores e uma resolução de 1,5 K.

HONOR Magic7 RSR

A HONOR e a Porsche Design anunciaram o lançamento do PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR, um smartphone topo de gama ultra-premium que funde o design inspirado nos automóveis desportivos de luxo com tecnologia de ponta. O dispositivo representa um salto na tecnologia de smartphones com IA, integrando perfeitamente a IA na experiência do utilizador.

O PORSCHE DESIGN HONOR Magic7 RSR combina a estética desportiva da Porsche Design com uma qualidade, funcionalidade e facilidade de utilização excecionais. O dispositivo incorpora os elementos de design característicos da Porsche com um módulo de câmara hexagonal inspirado em componentes de alto desempenho.

Oferece também o pioneiro AI HONOR Image Engine, o primeiro sistema de imagem móvel do setor com capacidade para modelos de grandes dimensões. O dispositivo apresenta ainda uma gama de ferramentas de fotografia baseadas em IA, incluindo Harcourt Portrait para todos os cenários, AI Enhanced Portrait, Super Zoom com IA para captação de cenários, Stage Mode, AI Motion Sensing Capture e HD Super Burst.

O Magic7 RSR está equipado com o ecrã de conforto ocular HONOR AI Natural Light, que simula as características da luz natural. O dispositivo também suporta opções de carregamento rápido com o HONOR SuperCharge com fios de 100 W e sem fios de 80 W.

As pré-vendas destes novos smartphones começam de imediato em Portugal e vão chegar às lojas no dia 14 de fevereiro. Quanto a preços, o Honor Magic7 Pro vai custar 1.299 euros e o Magic7 Lite terá um preço de venda de 399 euros.