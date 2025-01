E Porque Hoje é Sexta

Um abastado lavrador da Amareleja meteu-se no seu jeep e foi a um monte vizinho.

Bateu à porta.

Um puto de cerca de 9 anos vem abrir.

- O tê pai está em casa?

- Nã senhori foi a Évora.

- Bem, a tua mãe está em casa?

- Nã senhori ela também nã está. Foi com o mê pai.

- E o tê irmão Maneli? Ele está…

- Nã senhori, ele também foi com a mãe e com o pai.

O lavrador ficou ali uns minutos, mudando de um pé para o outro e resmungando sozinho.

- Posso ajudá-lo em alguma coisa, pergunta o rapaz delicadamente; ê sei onde estão as ferramentas; se quiser alguma emprestada; ou talvez possa dar um recado ao mê pai…!!

- Bem, diz o lavrador, com cara de chateado, realmente queria falar com o tê pai, por causa do tê irmão Maneli; ele engravidou a minha filha Raqueli

O rapaz pensou por uns momentos

- Lá disso nãa sêi, terá de falar com o mê pai. Se lhe servir de alguma ajuda para ir fazendo contas, ê sêi que o pai cobra 500 pelo touro, 100 pelo cavalo e 50 pelo porco, mas realmente nã sê quanto é que ele lhe vai levar pelo Maneli!