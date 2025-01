Tesla inova e os carros da marca agora já saem sozinhos da fábrica

Ainda que Elon Musk prometa muito e acabe por não cumprir na totalidade o que revela, a Tesla tem conseguido revolucionar a indústria, em especial nos seus processos de produção. A automação está sempre presente e agora a marca revelou algo novo, embora que natural. A Tesla inovou e os carros da marca agora já saem sozinhos da fábrica.

A Tesla, que inovou nas tecnologias de condução autónoma, também começou a utilizar sistemas autónomos no seu processo de produção. Os veículos da marca conseguem agora sair da fábrica sem qualquer intervenção humana e conduzir-se sozinhos até à área de embarque designada.

Nos vídeos partilhados pela Tesla, é possível ver que os veículos que saem da fábrica conseguem chegar à zona de expedição sem problemas com o sistema de condução totalmente autónomo. Desta forma, a marca de Elon Musk inova e torna este processo totalmente automático e independente.

Afirma-se que a empresa prevê usar este sistema em todas as suas fábricas no futuro. Esta inovação é um passo importante para minimizar os erros humanos e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência nos processos de produção.

A Tesla está na agenda com o seu processo de produção autónomo, além de chamar a atenção com as atualizações técnicas e de design do seu novo Model Y. O novo carro tem um aspeto mais moderno com inovações no design dianteiro e traseiro. Uma nova linguagem de design é utilizada na dianteira, onde os faróis finos estão ligados por uma faixa de LED, enquanto na traseira existe uma ampla faixa de iluminação LED.

A versão com motor duplo consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,3 segundos, enquanto a versão com motor único consegue atingir esta velocidade em 5,9 segundos. Estes valores indicam que oferece um melhor desempenho de aceleração em comparação com o anterior Model Y.

A câmara adicional posicionada no para-choques dianteiro aumenta a segurança na condução, enquanto o isolamento acústico interior foi significativamente melhorado graças ao vidro acústico. Os bancos traseiros elétricos podem ser rebatidos com um único botão, enquanto o enorme tejadilho de vidro se mantém igual ao do carro anterior. O novo Model Y suporta carregamento rápido até 250 kW.