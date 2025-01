Falha grave de segurança no DeepSeek deixa dados de milhões em risco

O DeepSeek é o tema do momento em toda a Internet. Esta é mais uma IA que vem dar novas potencialidades aos utilizadores, mas tem particularidades únicas. Como foi criada, esta proposta deixa a concorrência longe e a questionar-se como foi possível ser criada. Agora, e no meio de outros problemas, surge uma falha grave de segurança no DeepSeek que deixa dados de milhões em risco.

Falha grave de segurança no DeepSeek

A IA vinda da China continua a ser o centro das atenções, com o DeepSeek a ser agora o principal concorrente do Gemini, ChatGPT e Copilot. No entanto, o lançamento do DeepSeek está rodeado de controvérsias relacionadas com o uso de informação para treino. É pretendido garantir a segurança dos utilizadores, mas uma falha grave de segurança no DeepSeek acaba de vir a público.

Este problema pode colocar em risco os dados de milhões de utilizadores que decidiram registar-se no DeepSeek e usaram o chatbot com IA nos últimos dias. A informação sobre esta vulnerabilidade provém de uma análise realizada por investigadores da Wiz Research e é uma descoberta que pode colocar em risco toda a credibilidade do lançamento do DeepSeek. A pesquisa descobriu que uma das bases de dados da IA ​​​​está completamente exposta.

O principal problema que o DeepSeek enfrenta é a falta de confiança dos utilizadores, dos governos e das empresas. Ser um chatbot de IA vindo da China colocou em causa tanto as suas capacidades como o facto de ter sido desenvolvido com um orçamento de apenas 6 milhões de dólares. A descoberta de uma falha de segurança lança ainda mais dúvidas sobre a viabilidade e fiabilidade deste chatbot.

Dados de milhões de utilizadores em risco

O que a Wiz Research descobriu na sua investigação é que a base de dados exposta contém informações privilegiadas, como mais de um milhão de registos. Estão incluídos dados de utilizadores, registos do sistema, chaves de API e até mesmo envios de pedidos. Além disso, a situação é ainda pior porque encontrar esta base de dados não é fácil.

Esta situação coloca o DeepSeek em problemas. A base de dados exposta representa um perigo para os utilizadores e, segundo o discutido na investigação, não foi possível encontrar completamente a porta de acesso a essa base de dados. As possibilidades geradas por este problema são alargadas, sendo os utilizadores as potenciais vítimas deste problema de segurança.

Os investigadores que descobriram o problema de segurança não explicaram como o encontraram. Querem evitar que outros sigam os seus passos e usem a vulnerabilidade de forma ilícita. Ainda é muito cedo para saber como o DeepSeek irá agir. Estas vulnerabilidades são comuns, mas quando se trata de IA, a situação agrava-se, especialmente porque o DeepSeek não tomou as medidas para proteger os utilizadores.