Como é que a chinesa BYD cresceu a ponto de enfrentar as empresas ocidentais?

Sem que muitos se apercebessem, a China cresceu e dá, hoje em dia, cartas em várias frentes. Uma das indústrias que mais destaque tem recebido é a automóvel, graças a fabricantes, como a BYD, que estão a cimentar posições globais importantes. No caso desta, como conseguiu crescer a ponto de fazer frente às tradicionais empresas ocidentais?

Num artigo para o InsideEVs, Felipe Munoz, especialista da indústria automóvel na Jato, explorou o crescimento da BYD e procurou perceber como se deu, ao longo do tempo.

A China é um mercado importante para os carros elétricos, sendo que mais de metade dos elétricos a bateria do mundo são vendidos lá. Não é surpreendente, por isso, que o país tenha um largo catálogo e procure, a par disso, oferecê-lo, globalmente.

Que marca é esta que tem feito as fabricantes ocidentais tremerem?

Conforme recordado pelo especialista, a BYD começou a produzir automóveis há 22 anos, com carros copiados do mercado ocidental e padrões de baixa qualidade.

Contudo, entre 2018 e 2019, enquanto outras fabricantes de automóveis enfrentavam problemas relacionados com a pandemia e de semicondutores, a BYD acelerou os seus planos, tornando-se líder no mercado nacional. Em 2023, ultrapassou as vendas da Volkswagen e tornou-se a marca preferida na China.

Essa liderança resultou de uma grande ofensiva de produtos que incluiu novos modelos em quase todos os segmentos principais. A estratégia tem sido visar os mercados de automóveis elétricos puros e híbridos plug-in com software de ponta, infoentretenimento e desempenho da bateria.

O aumento da competitividade dos seus automóveis impactou estrondosamente as vendas, que passaram de 427.300 unidades em 2020 para 2,89 milhões no ano passado (excluindo os volumes das outras marcas da BYD, como a Denza e a Yangwang).

Para efeitos de comparação, durante o mesmo período, os volumes globais da Tesla aumentaram de 500.000 para 1,81 milhões de unidades.

Em 2024, até setembro, a BYD e todas as suas marcas venderam 2,75 milhões de unidades, num aumento de 32%, incluindo 1,17 milhões de automóveis puramente elétricos, num aumento de 12%.

O caminho para o sucesso da BYD

Considerando que se trata de uma empresa automóvel relativamente recente, na perspetiva do especialista, há duas razões principais para o sucesso da BYD:

A competitividade dos preços, que resulta de um forte apoio do Governo chinês e da produção nacional - a integração vertical da BYD reduz os custos e o tempo, e assegura a parte fundamental de qualquer veículo eletrificado: as baterias. A estratégia, uma vez que está presente nos segmentos dos veículos totalmente elétricos e dos elétricos plug-in. Por isto, a BYD tornou-se numa oferta completa para aqueles que querem mudar de carros com motor de combustão para carros eletrificados.

À medida que os seus automóveis cumprem as normas globais, a BYD está a preparar agressivamente o caminho para outros mercados.

BYD prepara caminho rumo à globalização

No ano passado, 95% das vendas totais do Grupo BYD foram efetuadas na China. À medida que os seus automóveis cumprem as normas globais, a empresa está a preparar agressivamente o caminho para outros mercados.

Até agora, os maiores progressos foram registados no Sudeste Asiático e na América Latina. No entanto, a BYD sabe que, para se tornar um verdadeiro ator global, tem de expandir a sua presença na Europa.

Tendo em conta os preços e produtos que oferece, atualmente, a BYD pode reforçar-se enquanto ameaça para outras fabricantes já estabelecidas.