Análise Xiaomi Redmi Note 14 Pro+: smartphone de gama média com características premium

O Redmi Note 14 Pro+ é o mais recente modelo da bem sucedida série Redmi Note da Xiaomi, uma série com dispositivos premium de gama média. Embora o dispositivo tenha sido inicialmente lançado exclusivamente na China, está agora também disponível na Europa. Deixamos a nossa análise a esta máquina.

Substituindo a geração anterior Redmi Note 13 Pro+, o novo modelo apresenta um conjunto abrangente de melhorias. Isto inclui um novo design, um ecrã atualizado, um chipset melhor e um software com uma série de funcionalidades de IA.

De notar que, embora as especificações abaixo mostrem um bom hardware, a versão indiana e chinesa deste dispositivo tem diferentes caraterísticas, como uma bateria de 6200 mAh, uma câmara teleobjetiva dedicada, e uma classificação IPX mais elevada. Em troca, temos a câmara principal de 200MP, enquanto a versão chinesa/indiana tem um sensor de 50MP.

Especificações

Especificações Ecrã Ecrã Imersivo CrystalRes de 1.5K

AMOLED de 6,67 polegadas

Resolução: 2712 x 1220

Taxa de atualização: Até 120Hz

Brilho máximo: 3000 nits

Profundidade de cor: 12 bits

Gama de cores: DCI-P3

Proporção de contraste: 5.000.000:1 Capacidade do Produto 8GB + 256GB

12GB + 256GB

12GB + 512GB Áudio Altifalantes duplos

Compatível com Dolby Atmos Bateria Capacidade: 5110 mAh

Carregamento Rápido: 120W HyperCharge Processador Plataforma Móvel Snapdragon 7s Gen 3

Processo de fabrico de 4nm

CPU: Processador Octa-core, até 2,5GHz

GPU: Qualcomm Adreno GPU Memória LPDDR4X Câmaras Câmara Profissional AI de 200 MP: Equipado com um sistema de câmara tripla, o Redmi Note 14 Pro+ 5G oferece:

Principal de 200 MP: Estabilização Ótica de Imagem f/1.65 2.24 μm binning de 16 em 1 Sensor de 1/1.4" Lente 7P

Ultra grande angular de 8 MP: f/2.2

Macro de 2 MP: f/2.4

Frontal de 20 MP: Zoom de 1x e 0,8x para selfies individuais e de grupo.

Segurança Sensor de impressão digital no ecrã

Desbloqueio facial com IA NFC Sim Bluetooth V5.4 Rede Dual SIM (nano SIM + nano SIM ou nano SIM + eSIM)

Bandas: 2G: GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz 3G: WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19 4G: LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 LTE TDD: 38/40/41/42/48 5G: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78

Conectividade Bluetooth 5.4

NFC

5G Dimensão 162,53 mm x 74,67 mm x 8,75 mm (Azul Gelo, Preto Meia-Noite)

162,53 mm x 74,67 mm x 8,85 mm (Roxo Lavanda) Sistema Operativo Xiaomi HyperOS Peso 210,14g (Azul Gelo, Preto Meia-Noite)

205,13g (Roxo Lavanda)

Na caixa

Redmi Note 14 Pro+

Capa protetora em plástico resistente

Cabo USB-A para USB-C

Pin de ejeção

Guia de início rápido

Informações de segurança

Design e qualidade de construção

O Redmi Note 14 Pro+ tem uma estrutura composta de alumínio (o que resolve o problema das impressões digitais). Conta com vidro Corning Gorilla Glass Victus 2 no painel frontal e vidro Corning Gorilla Glass 7i na parte traseira.

A mudança mais evidente em relação ao 13 Pro+, à primeira vista, é o conjunto de câmaras. Em vez dos sensores habituais no canto superior esquerdo, agora estão no centro, num conjunto de câmaras quadrado com as bordas arredondadas. Além disso, tem o habitual logótipo da Redmi na parte inferior.

Tivemos a sorte de testar o smartphone com a cor Midnight Black, mas também existem opções em Frost Blue e Lavender Purple. O dispositivo mantém a mesma certificação de resistência ao pó e à água: IP68. É bastante fino, o que lhe dá, sem dúvida, um aspeto premium.

E quanto aos botões e entradas do smartphone? Primeiramente, tem os botões de volume e de power do lado direito. Na parte inferior localiza-se a entrada de carregamento USB-C, a entrada para dois cartões SIM, e uma das colunas. Já na parte superior encontra-se outra coluna e um emissor de infravermelhos.

Com capa

Ecrã do Redmi Note 14 Pro+

O Redmi Note 14 Pro+ apresenta um ecrã AMOLED curvo de 6,67 polegadas com uma resolução de 2712 x 1220. Este ecrã tem uma taxa de atualização máxima de 120Hz. A maioria das especificações do ecrã é idêntica às do Redmi Note 13 Pro+, exceto o brilho máximo, que foi aumentado de 1800 nits para uns impressionantes 3000 nits.

O smartphone suporta HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, o que permite aproveitar ao máximo estes 3000 nits.

Tal como no modelo anterior, o ecrã é curvo, algo que a Xiaomi justifica como uma característica que oferece um visual premium, mesmo que esta tendência esteja a desaparecer nos dispositivos topo de gama. No entanto, ao ver vídeos no YouTube, as bordas curvas são um pouco incomodativas, uma vez que as extremidades do vídeo parecem estar a "sair" do ecrã.

Por fim, o ecrã integra um sensor ótico de impressões digitais. Este sensor é rápido e preciso, embora esteja colocado numa posição algo baixa no ecrã. Também funciona como monitor de ritmo cardíaco: basta colocar o polegar sobre o sensor durante alguns segundos para obter uma leitura. No entanto, esta funcionalidade é pouco fiável para monitorizações rigorosas.

Hardware e performance

O Redmi Note 14 Pro+ tem um Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3. Está disponível com 8 ou 12GB de memória LPDDR4X e armazenamento de 128GB, 256GB e 512GB. Em termos de desempenho, não impressiona muito, com apenas algumas melhorias em relação ao seu antecessor.

No uso diário, o Redmi Note 14 Pro+ teve bons resultados. Aplicações como Instagram, WhatsApp, YouTube e até mesmo na Galeria ao editar fotografias, a máquina saiu-se bastante bem. Resta ver como o dispositivo lidará com muitas das próximas funcionalidades de IA, que deverão ser exigentes.

Ao executar o Geekbench 6, obteve uma pontuação de 1161 para desempenho de single-core e 3140 para multi-core.

Quanto a desempenho em jogos, uma maravilha - conseguimos executar o Real Racing 3 sem sentir qualquer atraso ou queda de frames. Além disso, o jogo usa os sensores do smartphone para girar o volante - estes também respondiam bastante bem. Embora aqueça um pouco, não fica desconfortavelmente quente.

Software e suporte

O Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ vem equipado de fábrica com o HyperOS 1.0, baseado no Android 14, o que pode ser visto como uma limitação, considerando que o Android 15 foi lançado no último trimestre de 2024 e outros dispositivos da marca já utilizem a versão 2.0 do sistema, desenvolvida com base no Android 15.

No que toca às atualizações, a Xiaomi não revelou compromissos específicos para este modelo em particular. Ainda assim, presume-se que o dispositivo venha a receber três grandes atualizações de sistema operativo e quatro anos de correções de segurança.

Apesar disso, a Xiaomi promete introduzir uma série de melhorias baseadas em inteligência artificial numa futura atualização over-the-air (OTA) a ser disponibilizada em breve. Entre as novidades previstas, destacam-se ferramentas como o AI Erase Pro e o AI Image Expansion, funcionalidades avançadas de edição de imagem integradas na galeria do sistema.

Contudo, conseguimos testar o AI Interpreter, AI Notes, AI Recorder, AI Subtitles, AI Film e AI Beautify, e todos funcionam bastante bem. Além disso, funções nativas do Android, como o Circle to Search e o Google Gemini, estão plenamente operacionais neste modelo e oferecem uma experiência moderna e intuitiva.

Câmaras do Redmi Note 14 Pro+

Passando para as câmaras, o Redmi Note 14 Pro+ tem um sensor principal de 200 MP, um ultra grande angular de 8 MP e um macro de 2 MP. A quarta posição na ilha das câmaras é ocupada pelo flash LED. Quanto à abertura, têm f/1.65, f/2.2 e f/2.4, respetivamente.

Para a câmara frontal, no entanto, agora tem uma lente de 20 MP. Este é um upgrade em relação aos 16 MP do Note 13 Pro+.

A máquina consegue focar rapidamente em objetos. Destaca-se especialmente em ambientes bem iluminados, com ótima reprodução de cores e clareza. Embora o pós-processamento em fotos noturnas torne as imagens mais brilhantes, às vezes podem ficar um pouco saturadas. Há também momentos em que o dispositivo não consegue focar bem em fotos noturnas.

No entanto, se quiser capturar paisagens, comida, e monumentos, especialmente em dias ensolarados, este smartphone consegue captar o que quiser e mantém-se bastante competente. Apenas certifique-se de não usar muito o zoom. Isso porque os detalhes tendem a perder qualidade.

Para vídeo, consegue gravar em 4K a 30 fps com as câmaras traseiras, enquanto a câmara frontal pode gravar até 1080p a 60 fps.

Principal (200 MP)

Ultra grande angular (8 MP)

Macro (2 MP)

Bateria

O Redmi Note 14 Pro+ está equipado com uma bateria de 5110 mAh, um aumento ligeiro face aos 5000 mAh do modelo do ano passado. Apesar da diferença ser mínima, trata-se de uma bateria de alta densidade, que promete um desempenho melhorado em temperaturas abaixo de zero.

Durante os testes, o Redmi Note 14 Pro+ revelou uma autonomia de bateria aquém das expectativas, com desempenhos particularmente baixos em navegação na Web e reprodução de vídeos no YouTube.

Quanto à velocidade de carregamento, não conseguimos atingir os 120W de capacidade do smartphone, visto que veio sem o transformador HyperCharge da Xiaomi. Mas a empresa afirma ser capaz de o carregar completamente em 30 minutos.

Veredicto do Redmi Note 14 Pro+

A variante global do Redmi Note 14 Pro+ traz algumas desvantagens, como uma bateria convencional de menor capacidade e tecnologia mais básica, além de uma desnecessária câmara macro de 2 MP que, sejamos honestos, muito pouca gente tira proveito.

Contudo, o smartphone revela-se uma excelente oportunidade, tendo em conta o resto que oferece.

Com um design moderno, um ecrã AMOLED de excelente qualidade que quase iguala, em precisão de cores e brilho, os melhores ecrãs da Google e da Samsung, uma ótima resistência ao pó e à água, e um preço de 499,99€, torna-se difícil de não considerar uma proposta atrativa.

Redmi Note 14 Pro+