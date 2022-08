Qual a probabilidade de um ser humano ser morto por lixo espacial?

Cada vez o lixo espacial tem mais impacto na nossa vida e pode ser um problema de várias ordens, até de começar a cair na cabeça das pessoas, literalmente. Claro, atualmente, a hipótese de alguém ser morto por este tipo de detritos caídos do céu pode parecer ridiculamente pequena. Afinal, ninguém ainda morreu de tal acidente, embora tenha havido casos de ferimentos e danos à propriedade.

Assim, a questão que não quer calar é: com o aumento de lançamento de satélites, foguetões e sondas no espaço, temos de começar a levar a sério este risco?

Caem na Terra por ano cerca de 5 toneladas de pó extraterrestre

Um novo estudo, publicado na Nature Astronomy, estimou a hipótese de causalidades da queda de partes de foguetões nos próximos dez anos.

A cada minuto de cada dia chovem destroços do espaço sobre as nossas cabeças - um perigo que desconhecemos quase por completo. As partículas microscópicas dos asteroides e dos cometas deslizam através da atmosfera para pousarem despercebidas na superfície da Terra. Há uma conta que nos diz que todos os anos caem no solo do planeta cerca de 40.000 toneladas de pó de corpos que estão no espaço, sendo que mais de 5 toneladas são de corpos extraterrestres.

Embora isto não seja um problema para nós, tais detritos podem causar danos às naves espaciais - como foi recentemente relatado para o telescópio espacial James Webb.

Ocasionalmente, uma amostra maior chega como um meteorito, e, eventualmente, uma vez a cada 100 anos aproximadamente, um corpo de dezenas de metros de diâmetro consegue atravessar a atmosfera para escavar uma cratera.

E, muito raramente, felizmente, objetos do tamanho de quilómetros podem chegar à superfície, causando morte e destruição - como demonstra a falta de dinossauros que hoje em dia percorrem a Terra. Estes são exemplos de destroços espaciais naturais, cuja chegada descontrolada é imprevisível e espalhados de forma mais ou menos uniforme pelo globo.

Há 10% de probabilidade de lixo espacial atingir um ser humano no solo

O novo estudo, contudo, investigou a chegada descontrolada de detritos espaciais artificiais, tais como os estágios largados de foguetões, associados a lançamentos de foguetões e satélites.

Utilizando uma modelação matemática das inclinações e órbitas das partes de foguetes no espaço e densidade populacional abaixo delas, bem como o valor de 30 anos de dados de satélites passados, os autores estimaram onde os detritos de foguetes e outras partes de lixo espacial aterram quando caem de volta à Terra.

Descobriram que existe um pequeno, mas significativo, risco de as peças voltarem a entrar na próxima década. Mas isto é mais provável que aconteça nas latitudes meridionais do que nas do norte. De facto, o estudo estimou que os corpos de foguetes têm aproximadamente três vezes mais probabilidade de aterrar nas latitudes de Jacarta na Indonésia, Dhaka no Bangladesh ou Lagos na Nigéria do que os de Nova Iorque nos EUA, Pequim na China ou Moscovo na Rússia.

Os autores também calcularam uma "expectativa de baixas" - o risco para a vida humana - durante a próxima década como resultado de reentradas descontroladas de foguetões.

Assumindo que cada reentrada espalha destroços letais por uma área de dez metros quadrados, descobriram que existe uma probabilidade de 10% de uma ou mais baixas durante a próxima década, em média.

Portanto, ocasionalmente, dê uma vista de olhos ao espaço sobre a sua cabeça. Pode aparecer algum "encontro imediato".

