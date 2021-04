Todos os anos caem na Terra 5.200 toneladas de poeira extraterrestre

A Terra é atingida constantemente por material extraterrestre. Muitas vezes conseguimos ver os grandes pedaços de rochas de outros mundos que explodem na nossa atmosfera. No entanto, a grande quantidade de detritos são impercetíveis aos nossos olhos. Todos os anos, 5.200 toneladas de micrometeoritos – poeira interplanetária de cometas e asteroides que dão origem a estrelas cadentes – chegam ao solo terrestre.

O planeta é bombardeado por partículas que passam a atmosfera e que se espalham por todo o lado.

5 mil toneladas de material de outros mundos depositam-se na Terra

Esta quantidade de material parte de um cálculo feito por um programa internacional realizado há quase 20 anos por cientistas do CNRS (órgão público de pesquisa francês) e da Universidade de Paris-Saclay. As conclusões desta investigação estão publicadas na revista Earth & Planetary Science Letters.

Este facto não é novo, aliás, os micrometeoritos sempre caíram no nosso planeta. Estas partículas de poeira interplanetária de cometas ou asteroides são partículas de alguns décimos a centésimos de milímetro que passaram pela atmosfera e alcançaram a superfície da Terra.

Para recolher e analisar estes micrometeoritos, realizaram-se seis expedições lideradas pelo investigador do CNRS Jean Duprat. As missões aconteceram nas últimas duas décadas perto da estação franco-italiana de Concordia (Cúpula C), que está localizada a 1.100 quilómetros da costa de Adelie Land, no coração da Antártica.

O C-dome é um local de recolha ideal devido à baixa taxa de acumulação de neve e à quase ausência de poeira no solo.

Estas expedições recolheram partículas extraterrestres suficientes (variando de 30 a 200 micrómetros de tamanho) para medir o fluxo anual, que corresponde à massa acumulada na Terra por metro quadrado por ano.

Uma comparação do fluxo de micrometeoritos com as previsões teóricas confirma que a maioria dos micrometeoritos provavelmente vem de cometas (80%) e o resto de asteroides.

Segundo os autores, esta é uma informação valiosa para melhor compreender o papel que estas partículas de poeira interplanetária desempenham no fornecimento de água e moléculas carbonosas à jovem Terra.

