Secção do motor de um foguetão da SpaceX caiu no quintal de um agricultor no Brasil

Os foguetões Falcon 9, da SpaceX, são equipados com os poderosos motores Merlin. A empresa americana, propriedade de Elon Musk, tem tido muita atividade a colocar vários satélites no espaço, entre eles os da sua rede de internet global, Starlink, mas não só! Num das últimas idas ao espaço, uma das secções dos motores do foguetão caiu no solo no quintal de um agricultor, em São Mateus do Sul, Paraná, Brasil.

O enorme pedaço de metal foi identificado pelos astrónomos como sendo uma peça do Falcon 9, cuja reentrada foi vista no céu naquela localidade no dia 8 deste mês.

Pedaço de metal do Falcon 9, da SpaceX cai com estrondo no quintal

Segundo o portal RDX, a peça encontrada em São Mateus do Sul mede aproximadamente 4 metros de comprimento e 6 metros de diâmetro. A publicação refere que o objeto foi encontrado pelo agricultor João Ricardo. O homem contou que encontrou o objeto na manhã desta quarta-feira (16) enquanto percorria a propriedade da família.

Inicialmente pensou que se tratava de uma barraca, mas quando percebeu que era algo metálico, lembrou-se do barulho que escutou na madrugada do dia 8.

As imagens acima mostram a reentrada do segundo estágio do foguetão da SpaceX sobre a região.

A Rede Brasileira de Observação de Meteoros, percebeu que São Mateus do Sul fica praticamente abaixo da trajetória da reentrada observada na semana anterior. Ao analisarem o metal que caiu no solo acharam estranho não ter sido vaporizado na reentrada.

Trata-se do escape do motor Merlin 1D utilizado no segundo estágio do foguete Falcon 9 da SpaceX. As semelhanças são apontadas na imagem abaixo e estão na solda das emendas e nos buracos de rebites que podem ser vistos nos dois objetos.

Outro dado importante desta peça é a sua composição. Esta ponteira de escape é feita de uma liga de nióbio e titânio, que garante à estrutura uma resistência adicional às altas temperaturas.

Possivelmente serão estas características que podem explicar a resistência do metal ao atravessar a atmosfera e ter caído sem estar totalmente derretido.

Lixo espacial do lançamento do satélite geoestacionário Turksat 5B

Segundo o que foi dado a conhecer, este lixo espacial era o segundo estágio do Falcon 9, lançado no dia 19 de dezembro do ano passado da Base da Força Espacial dos EUA em Cabo Canaveral, na Flórida.

O foguetão colocou no espaço o Satélite Geoestacionário Turksat 5B. Trata-se de um equipamento fabricado pela Airbus Defense and Space, em Toulouse, na França, e de propriedade da operadora turca Turksat, desenvolvido para fins militares e comerciais.

Esta nova situação leva-nos a deixar de novo a questão que não quer calar: